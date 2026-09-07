Η πτώση του Phantom στην Τανάγρα: Τα τελευταία δευτερόλεπτα και η θυσία των πιλότων

Ολόκληρη η Ελλάδα θρηνεί τον χαμό δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου και του 40χρονου επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, οι οποίοι σκοτώθηκαν μετά την πτώση του αεροσκάφους Phantom. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, μετατρέποντας το φαντασμαγορικό υπερθέαμα σε εφιάλτη.

Δεκάδες επισκέπτες βρίσκονταν στην Τανάγρα για να θαυμάσουν τα αεροσκάφη, όταν το μαχητικό F-4E Phantom συνετρίβη. Η πτώση βύθισε στο πένθος τις οικογένειες των δύο πιλότων, ενώ η χώρα αποτίει φόρο τιμής στην ηρωική τους πράξη.

Η τραγωδία στην αεροπορική βάση της Τανάγρας

Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για την Athens Flying Week. Η εκδήλωση, που είχε ξεκινήσει ως ένα εντυπωσιακό θέαμα επίδειξης, κατέληξε σε τραγωδία με την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους.

Η πτήση του μαχητικού διήρκεσε λιγότερο από δύο λεπτά από την απογείωση μέχρι τη συντριβή. Το αεροσκάφος έπεσε μετά την απογείωση, κατά τη δεξιά στροφή που αποτελούσε μέρος του προγραμματισμένου σεναρίου της επίδειξης.

Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία πτώση

Το Live News εξασφάλισε καρέ-καρέ τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία πτώση του Phantom. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το αεροπλάνο πετούσε ευθεία και φέρεται να ανέβασε ελαφρώς το ρύγχος του.

Στη συνέχεια, στα τελευταία τέσσερα δευτερόλεπτα, πραγματοποίησε μια απότομη βουτιά. Το αεροσκάφος θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει τη δεξιά στροφή και να περάσει ξανά πάνω από τον διάδρομο προσγείωσης στην Τανάγρα, όπου βρίσκονταν οι θεατές, πετώντας σε πολύ χαμηλό ύψος. Η στροφή αυτή, που επιχειρήθηκε σε πολύ χαμηλό ύψος, αποδείχθηκε μοιραία, καθώς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Ηρωική πράξη των πιλότων και σωτηρία ζωών

Ο δημοσιογράφος Μαρίνος Γκασιάμης ανέφερε ότι οι δύο πιλότοι, ο Δημήτρης Πέτρου και ο Γιάννης Μπλέσιας, επέλεξαν να παραμείνουν στο αεροσκάφος. Αυτή η πράξη τους θεωρείται ηρωική, καθώς, παραμένοντας στο Phantom, έσωσαν δεκάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στην Τανάγρα την ώρα της επίδειξης.

Ο Γκασιάμης τόνισε ότι οι πιλότοι παρέμειναν στο αεροσκάφος σώζοντας πολύ περισσότερες ζωές. Τα πλάνα δείχνουν το αεροσκάφος να προσπαθεί να πάρει τη στροφή για να επανέλθει πάνω από τον διάδρομο, πριν χάσει στήριξη και κατηφορίσει.

Σενάρια για τα αίτια του δυστυχήματος

Αρκετά σενάρια εξετάζονται για την πτώση του Phantom, αν και ένα οριστικό πόρισμα αναμένεται να χρειαστεί τουλάχιστον έναν μήνα για να επιβεβαιώσει τι ακριβώς πήγε στραβά. Μεταξύ των πιθανών αιτιών που εξετάζονται είναι η υψηλή ταχύτητα, το ανθρώπινο λάθος, αλλά και η σύγκρουση πουλιών στους κινητήρες του μαχητικού.

Ο Μαρίνος Γκασιάμης εξήγησε ότι, ενώ γίνονται εικασίες, η πιο δεδομένη στην παρούσα στιγμή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συντριβή.

Το μαχητικό αεροσκάφος F-4E Phantom

Σχετικά με το αεροσκάφος, ο δημοσιογράφος Μαρίνος Γκασιάμης διευκρίνισε ότι, παρόλο που αναφέρεται ως «παλιό», αυτό αφορά την τεχνολογία που ενσωματώνει. Δεν είναι σύγχρονο με τα δεδομένα του σύγχρονου πολέμου, γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται έτσι.

Ωστόμως, το Phantom F-4E περιγράφεται ως ένα σκληροτράχηλο μαχητικό, το οποίο μπορεί να συγχωρέσει πάρα πολλά λάθη. Αυτή η ανθεκτικότητα υπογραμμίζει την αξιοπιστία του, παρά την ηλικία της τεχνολογίας του.

Οι κηδείες των δύο πιλότων

Οι οικογένειες των δύο πιλότων προετοιμάζονται για τις κηδείες. Η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026, στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Αντίστοιχα, η νεκρώσιμη ακολουθία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, στον Πύργο Ηλείας.

Με πληροφορίες από: Newsit