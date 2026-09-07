Η δίκη για τα Τέμπη: Κατέθεσαν η σύζυγος και η κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας

Με τις καταθέσεις της συζύγου και της κόρης του Γεώργιου Κουτσούμπα, μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενός εκ των 57 θυμάτων, ξεκίνησε η αποδεικτική διαδικασία στην πολύκροτη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η έναρξη του σταδίου της αποδεικτικής διαδικασίας σηματοδοτεί μια νέα φάση στην υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Η εμπειρία και τα σχέδια του μηχανοδηγού

Η σύζυγος του θανόντος μηχανοδηγού, Γεώργιου Κουτσούμπα, κατέθεσε στο δικαστήριο, τονίζοντας την πολυετή εμπειρία του συζύγου της στον σιδηροδρομικό κλάδο. Όπως ανέφερε, ο Γεώργιος Κουτσούμπας εργάζονταν ως μηχανοδηγός από το 1981, γεγονός που υποδηλώνει μια μακρά και αδιάλειπτη πορεία στο επάγγελμα. Η ίδια πρόσθεσε πως ο σύζυγός της ετοιμάζονταν να συνταξιοδοτηθεί, έχοντας ήδη κάνει σχέδια για το μέλλον.

«Μέσα σε ένα βράδυ όλα αυτά χάθηκαν», δήλωσε χαρακτηριστικά η σύζυγος, περιγράφοντας την τραγική απώλεια και την ανατροπή των προσδοκιών τους. Η κατάθεσή της επικεντρώθηκε στην επαγγελματική του πορεία και στα προσωπικά σχέδια που διακόπηκαν από το δυστύχημα.

Ζητήματα υγείας και η Εξεταστική Επιτροπή

Στη συνέχεια, η σύζυγος του Γεώργιου Κουτσούμπα κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία του συζύγου της. Διευκρίνισε ότι, παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2017, ο μηχανοδηγός το ξεπέρασε με επιτυχία. Για να μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται, περνούσε από τακτικές εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωναν την ικανότητά του.

Αναφορικά με την αναφορά στην υγεία του συζύγου της που έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη, η σύζυγος τόνισε: «έφεραν κάποια προσωπικά δεδομένα, χωρίς να πούνε το τελικό πόρισμα των γιατρών που έλεγε ότι ήταν ικανός». Πρόσθεσε ότι εξαιτίας της φασαρίας που δημιουργήθηκε μετά από αυτή την αναφορά, ο σύζυγός της σταμάτησε να εργάζεται. «Δεν ζήτησε κάνεις συγγνώμη», κατέληξε η ίδια, αναφερόμενη στο θέμα της υγείας του που τέθηκε στην Επιτροπή.

Το «εντεκάλεπτο κενό» και η προσπάθεια της κόρης

Ακολούθησε η κατάθεση της κόρης του μηχανοδηγού, η οποία αναφέρθηκε στην προσωπική της προσπάθεια για την κατάσχεση του καταγραφικού του ΟΣΕ. Το συγκεκριμένο καταγραφικό αφορά στα ηχητικά της επίδικης βραδιάς και η κόρη του θύματος τόνισε την ύπαρξη ενός «εντεκάλεπτου κενού» στην επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Το κενό αυτό εντοπίζεται μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και πριν την μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη.

Η κόρη του Γεώργιου Κουτσούμπα αναφέρθηκε επίσης σε στοιχεία της δικογραφίας. Σύμφωνα με την ίδια, αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η αμαξοστοιχία επιβράδυνε σε ένα συγκεκριμένο σημείο έξω από τη Λάρισα, λίγα χιλιόμετρα μετά την αναχώρησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της πόλης. Επιπλέον, σύμφωνα με αναφορές επιβατών, το τρένο σταμάτησε σε ένα σημείο χωρίς φως, επίσης έξω από την πόλη.

Η επικοινωνία πριν το δυστύχημα και η στάση της Hellenic Train

Στην κατάθεσή της, η κόρη του μηχανοδηγού περιέγραψε την τελευταία της επικοινωνία με τον πατέρα της. Το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, περίπου στις 9 μ.μ., ο πατέρας της την ενημέρωσε για μια καθυστέρηση στο δρομολόγιο. Η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν σε βλάβη που είχε παρουσιαστεί σε μια άλλη αμαξοστοιχία.

Όσον αφορά τη σύγκρουση, η οικογένεια ειδοποιήθηκε από έναν συνάδελφο του πατέρα της. Η κόρη άφησε αιχμές για τη στάση της Hellenic Train, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Hellenic Train ήταν άφαντη. Δεν μπήκε στη διαδικασία να δηλώσει τους εργαζόμενους της και να μας ενημερώσει. Προφανώς ήταν αναλώσιμοι». Περιέγραψε την αγωνιώδη προσπάθειά της να μάθει για την κατάσταση του πατέρα της στο Γενικό Νοσοκομείο, χωρίς να λάβει ενημέρωση από την εταιρεία.

Με πληροφορίες από: Enikos