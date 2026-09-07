Συνελήφθη 33χρονος για μαστροπεία ανήλικων κοριτσιών στην Ηλιούπολη

Στη σύλληψη ενός 33χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι πρωταγωνιστής σε ερωτικές ταινίες και influencer, προχώρησαν οι αρχές στην Ηλιούπολη. Ο άνδρας κατηγορείται για μαστροπεία δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 16 ετών, τις οποίες φέρεται να είχε παρασύρει και να εξέδιδε, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος από τους πελάτες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της μητέρας μίας εκ των δύο ανήλικων κοριτσιών. Κατά τη σύλληψή του, ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς.

Η σύλληψη στην Ηλιούπολη

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύλληψη του 33χρονου το μεσημέρι της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου 2026. Ο συλληφθείς εντοπίστηκε σε διαμέρισμα φίλου του στην περιοχή της Ηλιούπολης, όπου είχε καταφύγει, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., μετά από επισταμένες έρευνες.

Κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του, ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση στις αρχές. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Η «στρατολόγηση» και οι «ροζ» αγγελίες

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες, ο 33χρονος φέρεται να είχε «στρατολογήσει» τα δύο 16χρονα κορίτσια τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, δηλαδή περίπου τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία της σύλληψής του. Ο προγραμματισμός των ερωτικών ραντεβού με τους πελάτες γινόταν μέσω αγγελιών που ο ίδιος αναρτούσε σε διάφορες ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου.

Στις συγκεκριμένες «ροζ» αγγελίες, ο 33χρονος είχε συμπεριλάβει φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις ανήλικες κοπέλες. Παράλληλα, στις ίδιες αγγελίες είχε καταχωρήσει τον δικό του τηλεφωνικό αριθμό, προκειμένου να έρχεται αυτός σε επαφή και να συνεννοείται με τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους πελάτες για τα ραντεβού.

Οικονομικό όφελος και προσωπική συμμετοχή

Ο συλληφθείς φέρεται να λάμβανε ο ίδιος τα χρηματικά ποσά από τους πελάτες για τις συναντήσεις με τις ανήλικες. Οι αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια της έρευνας, έβαλαν στο μικροσκόπιο δύο ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, όπου εντοπίστηκαν οι εν λόγω «ροζ» αγγελίες.

Από την εξέταση των αγγελιών αυτών, προέκυψε ότι ο 33χρονος ζητούσε ως αμοιβή το ποσό των 100 ευρώ για κάθε ραντεβού και 500 ευρώ για ολόκληρο το βράδυ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ιστοσελίδες αυτές εμφανίζονταν και «ροζ» αγγελίες με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον 33χρονο, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε πολλές ερωτικές ταινίες.

Οι βαριές κατηγορίες

Σε βάρος του 33χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για μία σειρά από σοβαρά αδικήματα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν την εμπορία ανθρώπων, τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Αυτή η πράξη είχε ως σκοπό την τέλεση από τις παθούσες γενετήσιων πράξεων ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση.

Επιπλέον, ο συλληφθείς κατηγορείται για αρπαγή ανηλίκου, αδίκημα που τελέστηκε από κερδοσκοπία και με σκοπό να μεταχειριστεί ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης η πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Τέλος, οι κατηγορίες συμπληρώνονται με μαστροπεία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της σύλληψης, καθώς και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, λόγω της ανεύρεσης κάνναβης στην κατοχή του. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και εκτελέστηκε την 5η Σεπτεμβρίου 2026.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis