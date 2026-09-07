Ανήλικος οδηγός πίσω από τους επικίνδυνους ελιγμούς στον ΒΟΑΚ και την πτώση του οχήματος στη θάλασσα

Ένας ανήλικος, 16 ετών σύμφωνα με μία πηγή και 17 ετών σύμφωνα με μία άλλη, φέρεται να ήταν ο οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη σε μια σειρά επικίνδυνων συμβάντων στην Κρήτη. Το αυτοκίνητο, το οποίο είχε πραγματοποιήσει παράνομους και επικίνδυνους ελιγμούς στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), βρέθηκε τελικά στη θάλασσα στην παραλία του Αγίου Αντωνίου Νεαπόλεως Λασιθίου. Για την υπόθεση αυτή, καθώς και για άλλες παραβάσεις που σχετίζονται με την οδήγηση, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά τέσσερις συλλήψεις από τις αρχές.

Οι επικίνδυνοι ελιγμοί στον ΒΟΑΚ

Το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε αργότερα στη θάλασσα είχε προκαλέσει την προσοχή των αρχών λίγες ημέρες πριν, όταν ο οδηγός του πραγματοποίησε ιδιαίτερα επικίνδυνους και παράνομους ελιγμούς στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Συγκεκριμένα, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να πέρασε τα διαχωριστικά κολωνάκια που βρίσκονταν στον δρόμο, προκειμένου να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να πραγματοποιήσει προσπέραση.

Αυτές οι ενέργειες στον ΒΟΑΚ, που περιλάμβαναν το σπάσιμο διαχωριστικών κολωνακίων, είχαν δημιουργήσει σοβαρές υποψίες στους αστυνομικούς. Από την πρώτη στιγμή, υπήρχαν υπόνοιες ότι το αυτοκίνητο που βρέθηκε στη θάλασσα στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου σχετιζόταν άμεσα με το ΙΧ το οποίο είχε ξεριζώσει τα κολωνάκια με τους επικίνδυνους ελιγμούς μερικά 24ωρα πριν. Η σύνδεση των δύο περιστατικών αποτέλεσε ένα κεντρικό σημείο των ερευνών των αρχών.

Ο ανήλικος οδηγός και οι επιβαίνοντες

Ως οδηγός του οχήματος, που ενεπλάκη τόσο στους επικίνδυνους ελιγμούς όσο και στην πτώση στη θάλασσα, ταυτοποιήθηκε ένας ανήλικος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 16χρονο, ενώ μία άλλη πηγή προσδιορίζει την ηλικία του στα 17 έτη. Εκτός από τον ανήλικο οδηγό, στο αυτοκίνητο επέβαιναν άλλα τρία άτομα κατά τη διάρκεια των συμβάντων, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Ο ανήλικος οδηγός κατάγεται από την περιοχή του Μυλοποτάμου, ενώ η οικογένειά του διαμένει στην ευρύτερη περιοχή του Σισίου. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο ανήλικος βρέθηκε στο τιμόνι του οχήματος, το οποίο ανήκε σε τρίτο πρόσωπο, παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Η πτώση του οχήματος στη θάλασσα

Μετά τους επικίνδυνους ελιγμούς στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, το αυτοκίνητο εντοπίστηκε τουμπαρισμένο σε μια απόκρημνη ακτή, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, στη Νεάπολη. Φαίνεται ότι υπήρξε μια προσπάθεια από την πλευρά του οδηγού να ξεφορτωθεί το αμάξι, αφού βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση και τοποθεσία.

Η ανακάλυψη του οχήματος στη θάλασσα, συγκεκριμένα στην παραλία του Αγίου Αντωνίου Νεαπόλεως Λασιθίου, επιβεβαίωσε τις αρχικές υποψίες των αστυνομικών για τη σύνδεση με το περιστατικό στον ΒΟΑΚ. Η εύρεση του αυτοκινήτου σε αυτή την τοποθεσία ενίσχυσε την πεποίθηση των αρχών ότι τα δύο γεγονότα συνδέονται άμεσα.

Οι συλλήψεις και η ιδιοκτησία του οχήματος

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αρχές προχώρησαν σε συνολικά τέσσερις συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο ανήλικος οδηγός, ο οποίος είναι 16 ετών, ο πατέρας του, ο παππούς του, καθώς και ένας φίλος του παππού του ανήλικου. Οι συλλήψεις αφορούν τόσο την υπόθεση των επικίνδυνων ελιγμών όσο και άλλες παραβάσεις που σχετίζονται με αυτήν.

Το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ενεπλάκη στα περιστατικά, φέρεται να ανήκε στον φίλο του παππού του ανήλικου οδηγού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο βρέθηκε στην κατοχή και την οδήγηση του ανηλίκου, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν ιδιοκτήτης, παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον, οι αρχές είχαν απασχοληθεί στο παρελθόν και με τον πατέρα, αλλά και με τον παππού του ανήλικου οδηγού, για υποθέσεις επικίνδυνης οδήγησης. Αυτό το γεγονός προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στο ιστορικό των εμπλεκομένων στην παρούσα υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki