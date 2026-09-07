Φωτιά στην Εύβοια: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, εκκενώνεται η Τριάδα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε πευκοδάσος στην Εύβοια. Η φωτιά ξέσπασε ανάμεσα στις κοινότητες Τριάδας και Μακρυκάπας, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να ενισχύονται άμεσα για την αντιμετώπισή της. Παράλληλα, εστάλη μήνυμα μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους της Τριάδας να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά.

Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι δυνάμες που επιχειρούν στην περιοχή της Μακρυκάπας έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν πλέον 70 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ. Το έργο τους ενισχύεται και από 27 πυροσβεστικά οχήματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Για την αεροπυρόσβεση, έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Επιπλέον, ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει ενεργά στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, παρέχοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Εξέλιξη της πυρκαγιάς και επικίνδυνη εξάπλωση

Η δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, σε δασική έκταση στην περιοχή της Μακρυκάπας Εύβοιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή «Χελώνα» και κατευθύνεται προς την πλευρά της Τριάδας. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Οι ισχυροί αυτοί άνεμοι συμβάλλουν στην επικίνδυνη εξάπλωση της φωτιάς, καθιστώντας το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα απαιτητικό. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από εγκαταστάσεις επιχείρησης, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για πιθανές ζημιές.

Μήνυμα εκκένωσης μέσω του 112

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης και της ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στις 15:11. Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή της Τριάδας να απομακρυνθούν άμεσα. Η εντολή εκκένωσης όριζε ως κατεύθυνση τα Ψαχνά, με την παράκληση οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Το κείμενο του μηνύματος του 112 ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τριάδα απομακρυνθείτε προς Ψαχνά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Αυτό το μήνυμα υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση και ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων από την απειλούμενη περιοχή.

Τοπική κινητοποίηση και συντονισμός

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30, ξεκινώντας αμέσως τις διαδικασίες για την αποστολή δυνάμεων. Η συνεργασία επίγειων και εναέριων μέσων είναι συνεχής, με το ένα ελικόπτερο να έχει αναλάβει τον συντονισμό των πτήσεων.

Η συνδρομή του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με υδροφόρες αποτελεί σημαντική βοήθεια στο έργο της κατάσβεσης, ενισχύοντας την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του πύρινου μετώπου.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos