Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Μεγάλες δυνάμεις στη μάχη της κατάσβεσης κοντά στην Εγνατία Οδό

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Αλεξανδρούπολη. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε σημείο κοντά στο 612ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεσή της. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς και άμεση κινητοποίηση

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, το μεσημέρι της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου 2026. Το συγκεκριμένο σημείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκεται πλησίον του 612ου χιλιομέτρου της Εγνατίας Οδού, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 14:30. Η άμεση ενημέρωση οδήγησε σε ταχύτατη κινητοποίηση τόσο επίγειων όσο και εναέριων μέσων, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποφυγή επέκτασής της σε μεγαλύτερη έκταση. Οι δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να ξεκινήσουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Επίγειες δυνάμεις στη μάχη της κατάσβεσης

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, στο σημείο επιχειρούν συνολικά 16 πυροσβέστες. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δίνουν μάχη με τις φλόγες, υποστηριζόμενοι από πέντε πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία μεταφέρουν νερό και εξοπλισμό για την κατάσβεση.

Στην επιχείρηση συμμετέχει ενεργά και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ. Η παρουσία του πεζοπόρου τμήματος είναι κρίσιμη για την πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές της δασικής έκτασης, όπου τα οχήματα δεν μπορούν να φτάσουν, και για τον έλεγχο των εστιών στο έδαφος.

Συνδρομή από αέρος και τοπικούς φορείς

Οι προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων ενισχύονται καθοριστικά από αέρος. Τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από την πυρκαγιά, συμβάλλοντας στον περιορισμό της και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο δασικό περιβάλλον. Η συντονισμένη δράση από αέρος και εδάφους αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής κατάσβεσης.

Παράλληλα με τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν ουσιαστική συνδρομή και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει διαθέσει υδροφόρες, ενισχύοντας την παροχή νερού και υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης στο πεδίο.

Υψηλός κίνδυνος και διερεύνηση αιτίων

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η περιοχή της Αλεξανδρούπολης βρισκόταν τη Δευτέρα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς είχε ενταχθεί στην κατηγορία κινδύνου 3. Αυτή η κατάταξη υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, καθιστώντας την άμεση αντίδραση των αρχών ακόμα πιο κρίσιμη.

Ταυτόχρονα, για τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει να διενεργήσει ενδελεχή έρευνα, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στη δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Enikos