Πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων

Στη σύλληψη ενός 33χρονου ημεδαπού, πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών, προχώρησαν οι αρχές, κατηγορούμενου για σοβαρά αδικήματα που αφορούν την εμπορία ανηλίκων. Ο άνδρας φέρεται να στρατολόγησε δύο 16χρονες κοπέλες, τις οποίες εκμεταλλευόταν γενετήσια, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος. Η δράση του περιλάμβανε την ανάρτηση αγγελιών σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου και τη διαχείριση των ραντεβού τους, ενώ παράλληλα φέρεται να τους χορηγούσε ναρκωτικά, πείθοντάς τες να εκδίδονται.

Η σύλληψη και οι βαριές κατηγορίες

Η σύλληψη του 33χρονου πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 2026, μετά από επισταμένες έρευνες αστυνομικών ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Δ.Δ.Ε.Ε.Α.) της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.). Η σύλληψη έγινε δυνάμει εντάλματος, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής, ο κατηγορούμενος προέβαλε σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς.

Σε βάρος του 33χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ένα ευρύ φάσμα σοβαρών αδικημάτων. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων, τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την τέλεση από τις παθούσες γενετήσιων πράξεων ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση. Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για αρπαγή ανηλίκου, από υπαίτιο που τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία και με σκοπό να μεταχειριστεί ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, μαστροπεία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο τρόπος δράσης και η εκμετάλλευση των ανηλίκων

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, ο 33χρονος κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 16 ετών. Ο βασικός σκοπός της στρατολόγησης ήταν η γενετήσια εκμετάλλευσή τους, από την οποία ο κατηγορούμενος φέρεται να αποκόμιζε σημαντικό χρηματικό όφελος. Η δράση του χαρακτηρίζεται ως κατ' επάγγελμα και κατά συρροή, υποδηλώνοντας μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά.

Ο προγραμματισμός των συναντήσεων των ανηλίκων με τους πελάτες πραγματοποιούνταν με συγκεκριμένο τρόπο. Ο 33χρονος αναρτούσε ηλεκτρονικές αγγελίες σε διάφορες ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Στις αγγελίες αυτές, περιλαμβάνονταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις ανήλικες, ενώ αναγραφόταν και ο τηλεφωνικός αριθμός του 33χρονου, ώστε να επικοινωνεί ο ίδιος απευθείας με τους ενδιαφερόμενους για τα ραντεβού. Με αυτό τον τρόπο, διαχειριζόταν πλήρως το δίκτυο της παράνομης δραστηριότητας.

Η χορήγηση ναρκωτικών και οι επιπλέον κατηγορίες

Ένα από τα σοβαρότερα στοιχεία της υπόθεσης είναι η κατηγορία ότι ο 33χρονος έδινε ναρκωτικά στις δύο 16χρονες κοπέλες. Μέσω αυτής της χορήγησης εξαρτησιογόνων ουσιών, φέρεται να τις έπεισε να εκδίδονται, διευκολύνοντας και ενισχύοντας έτσι την εκμετάλλευσή τους. Η πράξη αυτή εντάσσεται στις κατηγορίες της μαστροπείας κατά συρροή, καθώς και της παράβασης του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η δράση του, όπως προκύπτει από τις αρχές, δεν περιοριζόταν μόνο στην οργάνωση των ραντεβού και την ανάρτηση αγγελιών. Η χορήγηση ναρκωτικών προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, αναδεικνύοντας την πλήρη εκμετάλλευση των ανηλίκων. Η κατηγορία της αρπαγής ανηλίκου, με σκοπό τη μεταχείριση σε ανήθικες ασχολίες, υπογραμμίζει την σοβαρότητα των πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.

Ευρήματα κατά τη σύλληψη και η πορεία της υπόθεσης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του 33χρονου, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά πειστήρια. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, στοιχείο που ενισχύει την κατηγορία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Εκτός από την κάνναβη, κατασχέθηκε επίσης πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν ενδελεχώς από τις αρχές, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση και να τεκμηριώσουν περαιτέρω τον τρόπο δράσης του κατηγορουμένου.

Μετά την ολοκλήρωση της σύλληψής του και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας, ο 33χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των σοβαρών κατηγοριών που τον βαρύνουν και την απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki