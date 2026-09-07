Φωτιά στη Μακρυκάπα Ευβοίας: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, διπλό μήνυμα από το 112

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα (07/09) το μεσημέρι στην Εύβοια, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα. Η πυρκαγιά προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο κατάσβεσης με επίγεια και εναέρια μέσα. Παράλληλα, εστάλησαν μηνύματα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων

Ο συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε σήμερα το μεσημέρι, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά στη Μακρυκάπα, μια περιοχή της κεντρικής Εύβοιας που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο με 17 οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης τρεις ομάδες πεζοπόρων, συγκεκριμένα η 4η και η 20η ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Την προσπάθεια των πυροσβεστών συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και μηχανήματα έργου. Ειδικότερα, ο δήμος Διρφύων-Μεσσαπιών παρέχει επίσης βοήθεια με δικές του υδροφόρες, ενισχύοντας την παροχή νερού για την αντιμετώπιση του μετώπου.

Εναέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης

Για την αεροπυρόσβεση, κινητοποιήθηκαν σημαντικές εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα σηκώθηκαν για να επιχειρήσουν στην περιοχή της Μακρυκάπας. Η συμβολή τους κρίνεται καθοριστική, καθώς η φωτιά καίει σε δασική έκταση, και μάλιστα σε πευκόδασος, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων σε ορισμένα σημεία.

Ένα από τα τρία ελικόπτερα έχει διατεθεί ειδικά για τον συντονισμό των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότερη δράση όλων των εναέριων μέσων. Η συντονισμένη προσπάθεια από αέρος και εδάφους αποτελεί βασικό στοιχείο για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Διπλή προειδοποίηση από το 112

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής Μακρυκάπα. Το μήνυμα καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Το ακριβές κείμενο του μηνύματος ανέφερε: «⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣???? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Λίγη ώρα αργότερα, εστάλη ένα δεύτερο, πιο επείγον μήνυμα από το 112. Αυτή τη φορά, το μήνυμα αφορούσε την εκκένωση της περιοχής Τριάδα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά. Το μήνυμα ανέφερε χαρακτηριστικά: «‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τριάδα απομακρυνθείτε προς #Ψαχνά».

Το μέτωπο της φωτιάς και ο κίνδυνος

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, με το μέτωπο να βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, κοντά σε σπίτια. Η φωτιά καίει σε πευκόδασος, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα λόγω της εύφλεκτης ύλης. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές.

Η περιοχή της Εύβοιας, και ειδικότερα η Μακρυκάπα, βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο κίνδυνος έχει χαρακτηριστεί ως κατηγορία 4, υποδεικνύοντας τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν και την ανάγκη για μέγιστη προσοχή από όλους.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki, Ieidiseis