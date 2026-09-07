Οι τηλεφωνικές απάτες «επιδημία» – Πώς δρουν οι επιτήδειοι και τι αλλάζει στον νόμο

Οι τηλεφωνικές απάτες αποτελούν ένα διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα, λαμβάνοντας πολλές διαφορετικές μορφές και εκμεταλλευόμενες τον φόβο, την πίεση χρόνου ή την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίστηκε πρόσφατα ως «επιδημία» από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος προανήγγειλε αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή του.

Οι ποικίλες μορφές των τηλεφωνικών απατών

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν διάφορα σενάρια για να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι η κλήση από άγνωστο αριθμό, όπου ο καλών ισχυρίζεται ότι ένας στενός συγγενής του θύματος προκάλεσε ατύχημα και απαιτούνται χρήματα για την αποφυγή νομικών συνεπειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο δράστης μπορεί να παριστάνει τον δικηγόρο, προσπαθώντας να δημιουργήσει πανικό και τεχνητή έκτακτη ανάγκη.

Ο στόχος είναι να μην προλάβει το θύμα να σκεφτεί λογικά και να δώσει τα χρήματα, βασιζόμενος στον φόβο, την πίεση και την αίσθηση του επείγοντος. Άλλες μορφές απάτης περιλαμβάνουν ψεύτικες κλήσεις που υποδύονται τράπεζες ή δημόσιους φορείς, εκμεταλλευόμενες την εμπιστοσύνη που τρέφουν οι πολίτες σε τέτοιους οργανισμούς.

Η «επιδημία» και η αυστηροποίηση του νόμου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε την Τρίτη στο φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών ως «επιδημία». Ο ίδιος επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα και ότι, παρά τις εξιχνιάσεις υποθέσεων και τις συλλήψεις δραστών, οι εγκληματίες πολλαπλασιάζονται και οργανώνονται διαρκώς περισσότερο.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ο υπουργός προανήγγειλε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρη στο MEGA NEWS 104,6, την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων θα αντιμετωπίζονται πλέον ως κακούργημα, σηματοδοτώντας μια πιο σκληρή στάση της πολιτείας απέναντι σε αυτού του είδους τα εγκλήματα.

Τεχνικές εξαπάτησης: Caller ID spoofing και social engineering

Μία από τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι δράστες είναι το Caller ID spoofing ή CLI spoofing. Αυτό αναφέρεται στην παραποίηση του αριθμού ή της ταυτότητας που εμφανίζεται στην οθόνη του καλούντος κατά την εισερχόμενη κλήση. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιτήδειοι μπορούν να κάνουν να φαίνεται ότι καλεί κάποιος αξιόπιστος οργανισμός ή ένα γνωστό πρόσωπο, παραπλανώντας το θύμα.

Τεχνικά, η παραποίηση αυτή επιτυγχάνεται επειδή τα στοιχεία αναγνώρισης της κλήσης μπορούν να δηλωθούν ή να τροποποιηθούν κατά τη δρομολόγησή της. Το αποτέλεσμα είναι ο παραλήπτης να βλέπει στην οθόνη του ένα διαφορετικό αριθμό από εκείνον από τον οποίο προέρχεται πραγματικά η κλήση, καθιστώντας δύσκολη την άμεση αναγνώριση της απάτης.

Παράλληλα, οι απάτες συχνά βασίζονται σε τεχνικές social engineering. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο δράστης προσπαθεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά του θύματος δημιουργώντας μια έντονη αίσθηση επείγοντος, φόβου ή ακόμα και εμπιστοσύνης. Μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει εντοπιστεί ύποπτη συναλλαγή στον λογαριασμό του θύματος, ότι ο λογαριασμός κινδυνεύει να μπλοκαριστεί ή ότι απαιτείται άμεση ενέργεια για την αποτροπή οικονομικής ζημιάς.

Ο βασικός στόχος των δραστών είναι να πιέσουν το θύμα να ενεργήσει γρήγορα και χωρίς δεύτερη σκέψη, πριν προλάβει να επαληθεύσει τις πληροφορίες που του δίνονται ή να επικοινωνήσει ανεξάρτητα με την τράπεζα ή τον οργανισμό που υποτίθεται ότι τον καλεί.

Προστασία από τους επιτήδειους

Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες που καταβάλλει ή πρόκειται να καταβάλει ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών, είναι εξαιρετικά σημαντικό όλοι οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι. Η γνώση των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι αποτελεί το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα για την προστασία από αυτούς.

Με πληροφορίες από: liberal.gr