Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα, δύσκολος ο αγώνας των πυροσβεστών

Η πυρκαγιά που μαίνεται στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας συμπληρώνει σήμερα την όγδοη ημέρα της, παρουσιάζοντας μια βελτιωμένη εικόνα. Παρόλα αυτά, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς συνεχίζουν να υπάρχουν διάσπαρτες εστίες μέσα στο δάσος. Η μείωση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας συνέβαλε στον περιορισμό της εξάπλωσης, επιτρέποντας στους πυροσβέστες να συνεχίσουν την προσπάθεια κατάσβεσης από βελτιωμένη θέση.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Τραπεζίτσα

Η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας καίει για όγδοη συνεχόμενη ημέρα, με την εικόνα να είναι πλέον βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, οι συνθήκες παραμένουν απαιτητικές για τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην περιοχή της Κόνιτσας. Παρόλα αυτά, διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να καίνε εντός του δάσους, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Δύσκολες συνθήκες και αναζωπυρώσεις

Το έργο των πυροσβεστών χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα δύσκολο λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Η φωτιά εξελίσσεται σε πυκνή βλάστηση και μέσα σε χαράδες, καθιστώντας την πρόσβαση εξαιρετικά δύσβατη.

Οι διαρκείς αναζωπυρώσεις αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που εμποδίζουν την πλήρη κατάσβεση. Αυτές οι αναζωπυρώσεις απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και παρέμβαση από τις επίγειες δυνάμεις.

Η μείωση της έντασης των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της εικόνας. Αυτό επέτρεψε στις δυνάμεις που επιχειρούν να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό της φωτιάς.

Ο απολογισμός της καμένης έκτασης

Ο απολογισμός της πυρκαγιάς είναι αποκαρδιωτικός, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. Το πρόγραμμα Beyond του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει καταγράψει την καμένη έκταση.

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, η συνολική καμένη έκταση στην περιοχή ανέρχεται πλέον σε 6.290 στρέμματα. Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει ένα μεγάλο τμήμα παρθένου δάσους, προκαλώντας σημαντική οικολογική ζημιά.

Επιπλέον, η πυρκαγιά έχει εισέλθει στη χαράδρα του Αώου, μια περιοχή με ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο. Αυτό το γεωγραφικό χαρακτηριστικό καθιστά την πρόσβαση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη.

Ενισχυμένες δυνάμεις στη μάχη της κατάσβεσης

Οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων ξεκίνησαν εκ νέου με το πρώτο φως της ημέρας, συμβάλλοντας ενεργά στην προσπάθεια κατάσβεσης. Τρία ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στις εστίες της πυρκαγιάς.

Αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της εναέριας δύναμης κατά τη διάρκεια της ημέρας, προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες. Χθες, συνολικά δώδεκα εναέρια μέσα συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση κατάσβεσης, πραγματοποιώντας πολλαπλές ρίψεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 150 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν στο έδαφος σε δύσκολες συνθήκες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δέκα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, προερχόμενες από την 1η, 2η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις εστίες σε δυσπρόσιτα σημεία.

Το έργο των επίγειων δυνάμεων υποστηρίζεται από 48 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή. Οι δυνάμεις αυτές συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από: Reader