«Ζμαράγδιν και Ωκεανός»: Ψηφιδωτό 2.000 ετών με ελληνικά γράμματα ανακαλύφθηκε στην Τουρκία

Ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό, ηλικίας 2.000 ετών, ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην αρχαία πόλη Αδραμύττειο της Τουρκίας. Το σπάνιο αυτό εύρημα κοσμείται από ελληνικές επιγραφές και απεικονίζει τα αγαπημένα κατοικίδια ενός εύπορου Ρωμαίου, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στην καθημερινότητα και την κουλτούρα της εποχής.

Η ανακάλυψη στην αρχαία πόλη του Αδραμυττείου

Η σημαντική αυτή αρχαιολογική ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στην αρχαία πόλη Αδραμύττειο, η οποία βρίσκεται στην Τουρκία. Οι αρχαιολόγοι, κατά τις εργασίες τους, εντόπισαν μια ρωμαϊκή έπαυλη που χρονολογείται από τα τέλη του 2ου έως τον 3ο αιώνα μ.Χ.

Η συγκεκριμένη έπαυλη ξεχώριζε για την αρχιτεκτονική της, καθώς διέθετε τρεις αίθουσες με περίτεχνα ψηφιδωτά δάπεδα. Επιπλέον, περιλάμβανε βοηθητικούς χώρους και ένα εξελιγμένο δίκτυο αποχετεύσεων, στοιχεία που υποδηλώνουν τον πλούτο και την προηγμένη οργάνωση του ιδιοκτήτη της.

Οι περίτεχνες παραστάσεις των ψηφιδωτών

Η σύνθεση των ψηφιδωτών είναι ιδιαίτερα πλούσια και πολύχρωμη, αποτελούμενη από πλήθος χρωματιστών ψηφίδων. Αυτές οι ψηφίδες σχηματίζουν παραστάσεις που απεικονίζουν διάφορα ζώα, όπως πουλιά, ψάρια και αιλουροειδή. Παράλληλα, στα ψηφιδωτά συναντώνται και μυθολογικές μορφές, όπως η Μέδουσα και ο Πήγασος.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της ανακάλυψης είναι η απεικόνιση δύο συγκεκριμένων ζώων, τα οποία φέρουν τα ονόματά τους γραμμένα με ελληνικούς χαρακτήρες, γεγονός που προσδίδει ξεχωριστή αξία στο εύρημα.

Το «Ζμαράγδιν» και οι εμπορικές συνδέσεις

Στην αριστερή πλευρά της εισόδου της έπαυλης, το ψηφιδωτό απεικονίζει μια χαλαρή γάτα. Η γάτα αυτή είναι καθισμένη πάνω σε ένα γαλαζοπράσινο μαξιλάρι, ενώ δίπλα της είναι γραμμένη η λέξη «ΖΜΑΡΑΓΔΙΝ» με ελληνικούς χαρακτήρες.

Οι ειδικοί αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι το όνομα «Σμαράγδι» ενδέχεται να συνδέεται με τις εμπορικές σχέσεις που διατηρούσε ο ιδιοκτήτης της έπαυλης. Συγκεκριμένα, θεωρείται πιθανό να είχε επαφές με τη Βόρεια Αφρική, μια περιοχή όπου εξορύσσονταν τα συγκεκριμένα πετρώματα, δηλαδή τα σμαράγδια.

Ο «Ωκεανός» και ο ναυτικός χαρακτήρας της πόλης

Στη δεξιά πλευρά του χώρου, βρίσκεται ένα δεύτερο ψηφιδωτό που τραβάει την προσοχή. Αυτό απεικονίζει έναν σκύλο σε κίνηση, ο οποίος συνοδεύεται από την ελληνική επιγραφή «ΩΚΕΑΝΟΣ».

Η επιλογή του συγκεκριμένου ονόματος εξηγείται από το γεγονός ότι το Αδραμύττειο αποτελούσε ένα σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο και λιμάνι κατά την αρχαιότητα. Η ονομασία «Ωκεανός» πιθανόν να αντικατοπτρίζει τη θαλάσσια ταυτότητα και τη σημασία της πόλης.

Σύμβολα οικογενειακής ταυτότητας και καθεστώτος

Οι αρχαιολόγοι, αναλύοντας τα ευρήματα, θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες παραστάσεις δεν αποτυπώνουν απλώς την αγάπη του ιδιοκτήτη για τα ζώα του. Πέρα από την προσωπική προτίμηση, οι απεικονίσεις αυτές λειτουργούσαν και ως οικεία σύμβολα.

Πιο συγκεκριμένα, τα ψηφιδωτά αυτά εκτιμάται ότι αντιπροσώπευαν την οικογενειακή ταυτότητα και το κοινωνικό καθεστώς του ιδιοκτήτη μέσα στην έπαυλη, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για την κοινωνική δομή και τις αξίες της ρωμαϊκής εποχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta