ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδας φυσικών χυμών λόγω ευρωτίασης

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) προχώρησε στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας φυσικών χυμών, οι οποίοι παράγονται από γνωστή εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της διαπίστωσης ευρωτίασης μαύρης χροιάς στο εσωτερικό του στομίου των μπουκαλιών. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν, ενώ οι διαδικασίες απόσυρσης από την αγορά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η απόφαση του ΕΦΕΤ και οι λόγοι της ανάκλησης

Την ανάκληση παρτίδας φυσικών χυμών γνωστής εταιρείας διέταξε ο Ε.Φ.Ε.Τ., μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος των τακτικών ελέγχων που διενεργεί ο Φορέας για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων που διατίθενται στην ελληνική αγορά.

Ο βασικός λόγος που οδήγησε στην απόφαση αυτή ήταν η διαπίστωση ανάπτυξης ευρωτίασης μαύρης χροιάς. Η αλλοίωση αυτή εντοπίστηκε συγκεκριμένα στο εσωτερικό του στομίου των μπουκαλιών των εν λόγω προϊόντων. Η παρουσία τέτοιων αλλοιώσεων καθιστά τα προϊόντα ακατάλληλα για κατανάλωση και επιβάλλει την άμεση απόσυρσή τους.

Διερεύνηση καταγγελίας καταναλωτή και διενέργεια ελέγχων

Η διαδικασία που οδήγησε στην ανάκληση ξεκίνησε μετά από καταγγελία καταναλωτή. Ο ΕΦΕΤ, ανταποκρινόμενος στην καταγγελία, προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους για να διαπιστώσει την εγκυρότητα των αναφερόμενων προβλημάτων. Αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία έχει την αρμοδιότητα στην περιοχή όπου εδρεύει η εταιρεία.

Οι έλεγχοι επιβεβαίωσαν τα όσα αναφέρονταν στην καταγγελία, δηλαδή την παρουσία της ευρωτίασης. Η άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση των καταγγελιών των πολιτών αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας του ΕΦΕΤ, συμβάλλοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα που αγοράζουν.

Ταυτοποίηση της παραγωγού εταιρείας και των προϊόντων

Τα προϊόντα που επηρεάζονται από την ανάκληση είναι φυσικοί χυμοί, οι οποίοι παράγονται στην Ελλάδα. Η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή αυτών των χυμών είναι η ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ. Η εταιρεία αυτή εδρεύει σε συγκεκριμένη τοποθεσία, στο 3ο χλμ Κουφαλίων–Προχώματος, με ταχυδρομικό κώδικα 57100, στην περιοχή των Κουφαλίων.

Η αναφορά των ακριβών στοιχείων της παραγωγού εταιρείας και της έδρας της είναι κρίσιμη για την πλήρη ενημέρωση του κοινού και την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων ανάκλησης. Αν και δεν αναφέρονται συγκεκριμένες ονομασίες προϊόντων, η ταυτοποίηση της εταιρείας επιτρέπει στους καταναλωτές να αναγνωρίσουν τα προϊόντα που ενδέχεται να έχουν προμηθευτεί.

Ενέργειες για την απόσυρση και προειδοποίηση στους καταναλωτές

Μετά τη διαπίστωση του προβλήματος, ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την εταιρεία ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ να προβεί άμεσα στην ανάκληση και απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων φυσικών χυμών από την αγορά. Αυτή η εντολή αφορά όλα τα σημεία πώλησης όπου έχουν διατεθεί τα προϊόντα, διασφαλίζοντας ότι δεν θα φτάσουν πλέον στα χέρια των καταναλωτών.

Οι σχετικοί έλεγχοι για την παρακολούθηση της διαδικασίας απόσυρσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να επιβλέπουν την τήρηση των μέτρων. Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ απηύθυνε έκκληση στους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα επηρεαζόμενα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν, προστατεύοντας έτσι την υγεία τους από πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την ευρωτίαση.

Με πληροφορίες από: Reader