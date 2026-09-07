Ηράκλειο: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ανήλικου με σανίδα SUP στον «Δύσκο»

Με αίσιο τέλος ολοκληρώθηκε η περιπέτεια ανήλικου αλλοδαπού, ο οποίος αγνοούνταν ενώ επέβαινε σε σανίδα SUP στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος», νότια του νομού Ηρακλείου. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του κατέληξαν θετικά, καθώς ο νεαρός βρέθηκε σώος, έχοντας καταφέρει να επιστρέψει μόνος του στη στεριά.

Η αγωνία για τον ανήλικο

Η αγωνία είχε κορυφωθεί για τον ανήλικο, ο οποίος αγνοούνταν ενώ επέβαινε σε σανίδα SUP στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος» του Ηρακλείου Κρήτης.

Η εξαφάνισή του προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, καθώς υπήρχε ανησυχία για την τύχη του νεαρού στη θάλασσα.

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Για τον εντοπισμό του ανήλικου, στήθηκε μια ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στην επιχείρηση συμμετείχαν διάφορες δυνάμεις, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό του αγνοούμενου.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση έλαβαν μέρος πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενισχύοντας τις προσπάθειες έρευνας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Επιπρόσθετα, η Frontex συνέδραμε με ένα πλοίο της, καθώς και με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, παρέχοντας εναέρια κάλυψη και υποστήριξη στις έρευνες.

Τις προσπάθειες συμπλήρωσαν ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, το οποίο συνέβαλε ενεργά στην αναζήτηση, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν στον εντοπισμό του ανήλικου. Όλες οι δυνάμεις εργάστηκαν συντονισμένα υπό την καθοδήγηση του ΕΚΣΕΔ.

Η σωτήρια αυτοδύναμη έξοδος στη στεριά

Παρά την κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων, ο ανήλικος κατάφερε τελικά να βγει μόνος του στη στεριά, δίνοντας τέλος στην αγωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος κολύμπησε και έφτασε στην ακτή, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη αντοχή και ψυχραιμία μέσα στις δύσκολες συνθήκες.

Προληπτική μεταφορά σε κέντρο υγείας

Μετά τον εντοπισμό του, ο ανήλικος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Η μεταφορά αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την παροχή πρώτων βοηθειών και την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η υγεία του δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο μετά την περιπέτειά του στη θάλασσα. Το Λιμενικό Σώμα επιβεβαίωσε τον εντοπισμό του σώου ανήλικου και τη μεταφορά του.

Με πληροφορίες από: cretalive.gr