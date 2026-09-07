Σοβαρό επεισόδιο στη Μεσαρά: Επίθεση με κατσούνες σε γονείς ανήλικης

Σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα μεταμεσονύχτιες ώρες του Σαββάτου σε χωριό της Μεσαράς, με αφορμή, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, την ανταλλαγή προσβλητικών μηνυμάτων μεταξύ ανηλίκων. Τρεις νεαροί, δύο εκ των οποίων 17 ετών και ένας 25 ετών, καταγγέλλεται ότι επιτέθηκαν στους γονείς ανήλικου κοριτσιού, το οποίο φέρεται να σχετίζεται με τα επίμαχα μηνύματα.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό συνέβη ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή, κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας, όπως υποστηρίζεται, συνάντησης των δύο πλευρών. Το ζευγάρι, ένας 40χρονος πατέρας και μία 36χρονη μητέρα, κινούνταν με το αυτοκίνητό τους όταν ήρθαν τετ-α-τετ με τους εμπλεκόμενους νεαρούς.

Ο καυγάς που ακολούθησε δεν περιορίστηκε μόνο σε λεκτική αντιπαράθεση. Καταγγέλλεται ότι οι νεαροί κινήθηκαν εναντίον του ανδρόγυνου, χρησιμοποιώντας μπουνιές αλλά και κατσούνες. Επιπλέον, φέρεται να προκάλεσαν φθορές και στο όχημα του ζευγαριού.

Οι εμπλεκόμενοι και οι συνέπειες

Μετά την επίθεση, τόσο ο 40χρονος πατέρας όσο και η 36χρονη μητέρα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Εκεί τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Για την υπόθεση, το Αστυνομικό Τμήμα Αρχανών Αστερουσίων έχει αναλάβει τη διερεύνηση. Διεξάγονται έρευνες με σκοπό την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των τριών δραστών που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Με πληροφορίες από: cretalive.gr