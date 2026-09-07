Θαλάσσια χελώνα ακρωτηριάστηκε στη Σέριφο μετά από εγκλωβισμό σε πλαστικό τσουβάλι

Μια νεαρή θαλάσσια χελώνα, του είδους Caretta caretta, εντοπίστηκε τραυματισμένη στη Σέριφο, έχοντας εγκλωβιστεί σε ένα πλαστικό τσουβάλι. Η κατάσταση της χελώνας ήταν σοβαρή, καθώς οι ίνες του πλαστικού είχαν προκαλέσει περίσφυξη και τραύματα. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης από εθελοντές και κατοίκους του νησιού.

Η διάσωση και τα σοβαρά τραύματα

Οι κάτοικοι και οι εθελοντές που εντόπισαν τη χελώνα, κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν από το πλαστικό τσουβάλι και να τη βγάλουν από τη θάλασσα. Η πρώτη εικόνα που αντίκρισαν ήταν αποκαρδιωτική. Οι ίνες από το πλαστικό τσουβάλι είχαν προκαλέσει σοβαρά τραύματα και περίσφυξη στο πίσω πτερύγιο της χελώνας.

Επιπλέον, στην προσπάθειά της να απελευθερωθεί, η χελώνα είχε καταπιεί τμήματα του τσουβαλιού, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη κρίσιμη κατάστασή της.

Άμεση μεταφορά στη Νάξο

Για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα, η θαλάσσια χελώνα έπρεπε να μεταφερθεί στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου. Παρόλο που η Σέριφος και η Νάξος είναι κοντινά νησιά, η μεταφορά της θα απαιτούσε τουλάχιστον δύο ημέρες, χρόνος κρίσιμος για την επιβίωσή της.

Ωστόσο, χάρη στο δίκτυο Cyclades Care for Wildlife, η δράση του οποίου ξεκίνησε το 2019 με την υποστήριξη του Cyclades Preservation Fund (CPF), βρέθηκε άμεσα ένα σκάφος. Αυτό το σκάφος μετέφερε τη χελώνα στη Νάξο μέσα σε μόλις μία ώρα, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία.

Θεραπεία και ακρωτηριασμός

Κατά την άφιξή της στη Νάξο, μέλη του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου παρέλαβαν τη χελώνα και ξεκίνησαν αμέσως τη θεραπεία της. Δυστυχώς, το πίσω πτερύγιο της χελώνας είχε ήδη νεκρωθεί λόγω των σοβαρών τραυμάτων και της περίσφυξης.

Ως αποτέλεσμα της νέκρωσης, πραγματοποιήθηκε ακρωτηριασμός του πτερυγίου, μια αναγκαία επέμβαση για τη διάσωση της ζωής της.

Η Μαιρούλα και η πορεία της ανάρρωσης

Η νεαρή χελώνα ονομάστηκε Μαιρούλα και πλέον κολυμπάει σε ειδική δεξαμενή, όπου λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία. Στόχος είναι να επουλωθούν τα τραύματά της και να αποβάλει τις πλαστικές ίνες που είχε καταπιεί.

Παρά το γεγονός ότι παραμένει αρκετά αδύναμη, η Μαιρούλα δείχνει θετικά σημάδια ανταπόκρισης στη θεραπεία. Οι φροντιστές της ελπίζουν ότι θα καταφέρει να επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον πριν από την έλευση του χειμώνα.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr