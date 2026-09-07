Τα ξημερώματα της Δευτέρας σημειώθηκε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στα Πατήσια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 55χρονου άνδρα. Ο άνδρας βρέθηκε αιμόφυρτος στο έδαφος, ενώ οι δράστες, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή, απομακρύνθηκαν αμέσως μετά την επίθεση. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, έχοντας βρει κάλυκες στο σημείο.

Ο τραυματισμός του 55χρονου

Ο 55χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, δέχθηκε πυρά στα κάτω άκρα του κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Η επίθεση τον άφησε αιμόφυρτο στο έδαφος, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα.

Η στιγμή της επίθεσης

Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 05:00 το πρωί, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου στα Πατήσια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα προσέγγισαν τον 55χρονο και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, οι δράστες απομακρύνθηκαν γρήγορα από το σημείο με τη μηχανή τους.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Ένα βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο έφερε στη δημοσιότητα το Action24, καταγράφει τις στιγμές αμέσως μετά τους πυροβολισμούς. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ο 55χρονος άνδρας να βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος, αιμόφυρτος, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Η έρευνα των αρχών

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στο σημείο της επίθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλεξαν κάλυκες, στοιχεία που αναμένεται να συμβάλουν στην εξιχνίαση του περιστατικού και στον εντοπισμό των δραστών. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr