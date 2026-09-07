Ραπ συναυλία στο Θέατρο Βράχων για την ενίσχυση της ΚοινΣεπ «Σελήνη»

Μια ξεχωριστή ραπ συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου στο «Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη». Η εκδήλωση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και διοργανώνεται με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Σελήνη». Ο φορέας αυτός στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης σε άτομα που αναζητούν νόημα και σύνδεση.

Η «Σελήνη» ως σύμβολο ελπίδας και συντροφικότητας

Η ΚοινΣεπ «Σελήνη» φέρει ένα όνομα με βαθύ συμβολισμό, καθώς, σύμφωνα με την περιγραφή, η σελήνη αποτελεί τη φροντίδα του Θεού, του άγνωστου πατρός, προς τους ανθρώπους, σε αντίθεση με τον ήλιο. Το ουράνιο αυτό σώμα περιγράφεται ως το ασημένιο μέταλλο των ανθρώπων που δεν λυγίζουν, δεν υποχωρούν και δεν προχωρούν δίχως συντροφιά. Εάν ο ήλιος είναι το ζήτω του ανθρώπου καρφωμένο στο διάστημα, όπως μας θυμίζει ο Ρίτσος, τότε το «παιδί» του είναι η αδιάψευστη προσδοκία μας.

Η σελήνη παραπέμπει σε λογοτεχνικές μορφές όπως ο Λόρκα, ο Πόε και ο Καρυωτάκης, αλλά και στις ανάσες των ανταρτών στα βουνά, καθώς και στο αλύχτισμα των τσακαλιών που ουρλιάζουν ακούγοντας τα ουρλιαχτά υπανθρώπων δολοφόνων. Το «ασημένιο τάλιρο», όπως αναφέρει και το λαϊκό άσμα, υπενθυμίζει ότι η σύνδεση με τον άλλο, με αυτόν που δεν φοβάται το «διαφορετικό» και δεν υποχωρεί στη συλλογική διεκδίκηση, αποτρέπει τη συναισθηματική, κοινωνική και αγωνιστική φτώχεια.

Ο σκοπός και η λειτουργία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Τα λόγια και οι συμβολισμοί οδήγησαν στη δημιουργία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΣΕΛΗΝΗ Ο.Κ.Ε.Α. Ο φορέας αυτός δεν αποτελεί απλώς έναν πάροχο υπηρεσιών, αλλά έναν ζωντανό χώρο συνάντησης και συνδιαμόρφωσης. Απευθύνεται σε νεαρά ενήλικα άτομα που βρίσκονται σε αναζήτηση νοήματος, σύνδεσης και υποστήριξης.

Μέσα από διάφορες κατευθύνσεις, η «Σελήνη» δημιουργεί ένα ενιαίο πεδίο εμπειριών, επιτρέποντας στα άτομα να συναντηθούν με τον εαυτό τους και μεταξύ τους. Λειτουργεί ως μια κοινότητα που καλλιεργεί τον διάλογο και την ελεύθερη έκφραση, προσφέροντας έναν χώρο όπου τα μέλη της μπορούν να διερωτώνται, να μοιράζονται, να δημιουργούν και να αναζητούν συλλογικά. Η φιλοσοφία της αναγνωρίζει ότι η προσωπική διαδρομή αποκτά μεγαλύτερο νόημα όταν αναπτύσσεται μέσα σε σχέσεις.

Η ραπ συναυλία για την ενίσχυση του έργου

Στις 26 Σεπτεμβρίου, ράπερ θα ανέβουν στη σκηνή του «Θεάτρου Βράχων Μελίνα Μερκούρη» για να στηρίξουν τον φορέα. Η συναυλία έχει ως στόχο την ενίσχυση της «Σελήνης», η οποία περιγράφεται ως πάροχος υπηρεσιών, αλήθειας, συμπόνιας, αλληλεγγύης και διεκδίκησης. Η εκδήλωση φέρει έναν φιλανθρωπικό χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται από ένα όμορφο και βαθιά ανθρώπινο άγγιγμα, παρόμοιο με αυτό των ανθρώπων της ΣΕΛΗΝΗΣ.

Το live αυτό αποτελεί μια πράξη θέλησης και αλληλεγγύης, αντικατοπτρίζοντας την πεποίθηση ότι η νύχτα δεν έχει το μαύρο του σκοταδιού, αλλά τη νίκη των ανθρώπων που νοιάζονται. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι οι άνθρωποι βιάζονται μόνο για να δώσουν στον συνάνθρωπό τους, και η εκδήλωση αυτή αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη αυτής της φιλοσοφίας.

Το μήνυμα της συλλογικής προσπάθειας

Η εκδήλωση στο Θέατρο Βράχων στέλνει ένα μήνυμα ελπίδας και συλλογικής προσπάθειας. Τα παιδιά, όπως αναφέρεται, θα πάνε εκεί που το σώμα της γης ορθώνεται και κοιτά αυτό που μένει μετέωρο στο διάστημα, στο σύμπαν που μας κοιτά και μας περιμένει. Αυτή η εικόνα υπογραμμίζει την αδιάκοπη αναζήτηση και την ανάγκη για σύνδεση.

Η συναυλία είναι μια ευκαιρία να υποστηριχθεί ένας φορέας που δημιουργήθηκε από ανθρώπους για ανθρώπους, με στόχο να προσφέρει νόημα και υποστήριξη σε όσους το έχουν ανάγκη. Η «Σελήνη» ενσαρκώνει την ιδέα ότι η συλλογική δράση και η αλληλεγγύη μπορούν να φωτίσουν το σκοτάδι και να προσφέρουν μια αδιάψευστη προσδοκία για ένα καλύτερο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta