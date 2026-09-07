Πυρκαγιά στο Ελαιοχώρι Καβάλας: Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων για την κατάσβεση

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελαιοχώρι της Καβάλας. Η άμεση αντίδραση των αρχών οδήγησε στην κινητοποίηση σημαντικών δυνάμεων, τόσο από εδάφους όσο και από αέρος, με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς. Αεροσκάφη και ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενισχύοντας το έργο των επίγειων τμημάτων.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς και άμεσος συναγερμός

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση, συγκεκριμένα στην περιοχή Ελαιοχώρι της Καβάλας. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεσα την ενεργοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπισης πυρκαγιών, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Η φύση του εδάφους και η πιθανή επέκταση της φωτιάς σε δασική περιοχή οδήγησαν στην κήρυξη νέου συναγερμού.

Οι πρώτες πληροφορίες έδειξαν την ανάγκη για άμεση και συντονισμένη επέμβαση. Η τοποθεσία της πυρκαγιάς, σε δασική έκταση, υπογράμμισε την κρισιμότητα της κατάστασης, απαιτώντας την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της.

Επίγειες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν συνολικά δεκαοκτώ πυροσβέστες. Αυτοί οι πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους. Η παρουσία τους στο πεδίο είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

Επιπρόσθετα, στην επιχείρηση συμμετέχει μια ειδική ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ. Η συγκεκριμένη ομάδα, με την εξειδίκευσή της σε δύσβατα εδάφη, συμβάλλει στην προσέγγιση σημείων που είναι δυσπρόσιτα για τα οχήματα. Μαζί τους, πέντε πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη και μεταφέροντας νερό για τις ρίψεις.

Εναέρια μέσα στην μάχη με τις φλόγες

Σημαντική είναι και η συμβολή των εναέριων μέσων στην επιχείρηση κατάσβεσης. Δύο αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από την πυρκαγιά, επιχειρώντας να μειώσουν την ένταση των φλογών από ψηλά. Η δράση των αεροσκαφών είναι ζωτικής σημασίας για την αρχική αντιμετώπιση και τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς σε μεγάλες εκτάσεις.

Παράλληλα με τα αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο έχει επίσης ενταχθεί στις δυνάμεις κατάσβεσης. Το ελικόπτερο συνδράμει στις ρίψεις νερού, προσφέροντας ευελιξία και δυνατότητα επέμβασης σε συγκεκριμένα σημεία. Η συντονισμένη δράση των εναέριων μέσων ενισχύει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών των επίγειων δυνάμεων.

Συνδρομή από τους τοπικούς φορείς

Στο πλαίσιο της συνολικής κινητοποίησης, παρέχεται και συνδρομή από υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Οι υδροφόρες αυτές είναι απαραίτητες για την ανατροφοδότηση των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό, διασφαλίζοντας την αδιάκοπη ροή των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Η συνεργασία με τους ΟΤΑ ενισχύει την υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Η συμβολή των τοπικών φορέων είναι κρίσιμη, καθώς εξασφαλίζει ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς ποσότητες νερού για να συνεχίσουν το έργο τους. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών είναι καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης στο Ελαιοχώρι Καβάλας.

Με πληροφορίες από: Reader