Αποκαλύψεις από στομάχια καρχαριών-τίγρεων: Περίεργα ευρήματα στη Νότια Αφρική

Μια σημαντική έρευνα που διεξήχθη σε 778 καρχαρίες-τίγρεις στις ακτές της Νότιας Αφρικής αποκάλυψε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη και ποικίλη διατροφή, η οποία εκτείνεται από κοινά θαλάσσια είδη μέχρι χερσαία θηλαστικά, ακόμη και ανθρώπινα οστά και διάφορα σκουπίδια. Τα ευρήματα αυτά προσφέρουν νέα δεδομένα για την κατανόηση του ρόλου αυτών των αρπακτικών στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Η έρευνα και ο ρόλος των καρχαριών

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε το 2017 στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, εξέτασε τα στομάχια 778 καρχαριών-τίγρεων. Οι καρχαρίες αυτοί είχαν εντοπιστεί νεκροί στο πλαίσιο ενός προγράμματος προστασίας των λουόμενων που εφαρμόζεται στη Νότια Αφρική. Οι καρχαρίες-τίγρεις είναι γνωστοί ως δεινοί κυνηγοί και θεωρούνται από τους πιο επικίνδυνους στον κόσμο, με την ικανότητα να καταναλώνουν σχεδόν οτιδήποτε βρεθεί στο διάβα τους.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο στην ταινία του OCEAN, η αντίληψη ότι η απομάκρυνση των καρχαριών οδηγεί σε αύξηση των ψαριών έχει αποδειχθεί λανθασμένη. Αντιθέτως, οι καρχαρίες αποτελούν είδη-κλειδιά, παίζοντας έναν καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της ισορροπίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Εντυπωσιακή ποικιλία στη διατροφή

Από το σύνολο των 778 στομαχιών που υποβλήθηκαν σε εξέταση από τους ερευνητές, διαπιστώθηκε ότι τα 628 εξ αυτών περιείχαν τροφή. Αυτή η διαπίστωση αποκάλυψε μια πραγματικά τεράστια ποικιλία, καθώς εντοπίστηκαν 192 διαφορετικά είδη λείων, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρύτητα της διατροφικής τους συμπεριφοράς.

Ανάμεσα στα ευρήματα εντοπίστηκαν μικροί οργανισμοί όπως γαρίδες και κοχύλια, καθώς και τμήματα από μεγαλύτερα θαλάσσια θηλαστικά, όπως φάλαινες φυσητήρες και καμπουροφάλαινες. Επιπλέον, στο διαιτολόγιό τους περιλαμβάνονταν και άλλα θαλάσσια είδη, όπως τμήματα από άλλους καρχαρίες και σαλάχια.

Χερσαία θηλαστικά και ανθρώπινα οστά

Ιδιαίτερη προσοχή τράβηξε το γεγονός ότι στα στομάχια των καρχαριών βρέθηκαν και χερσαία θηλαστικά. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν τυφλοπόντικες, ακανθόχοιροι, καθώς και ένα είδος αντιλόπης του δάσους. Αυτή η παρουσία χερσαίων ζώων υποδηλώνει την ευκαιριακή φύση της διατροφής τους.

Πιο ανησυχητικό ήταν το εύρημα ανθρώπινων οστών, τα οποία εντοπίστηκαν στα στομάχια δύο καρχαριών που είχαν μήκος άνω των δύο μέτρων. Το γεγονός αυτό προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην κατανόηση των διατροφικών συνηθειών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων αυτών των μεγάλων αρπακτικών.

Ευκαιριακή διατροφή και απορρίμματα

Η παρουσία τόσο χερσαίων ζώων όσο και απορριμμάτων στα στομάχια των καρχαριών αποδίδεται στον ευκαιριακό χαρακτήρα της διατροφής τους. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα πτώματα των χερσαίων θηλαστικών πιθανότατα παρασύρθηκαν στη θάλασσα λόγω πλημμυρών, αποτελώντας έτσι εύκολη λεία για τους καρχαρίες.

Μαζί με τα πτώματα, παρασύρθηκαν στη θάλασσα και διάφορα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται ως απορρίμματα. Στα στομάχια των καρχαριών βρέθηκαν πλαστικά σακουλάκια, τσιγάρα, προφυλακτικά, αλλά και δερμάτινα αντικείμενα. Πέραν αυτών των ευρημάτων, στο διαιτολόγιο των καρχαριών-τίγρεων περιλαμβάνονταν επίσης χελώνες, θαλασσοπούλια και αφρικανικοί πιγκουίνοι.

Η σημασία της μελέτης για την προστασία του είδους

Οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ευρεία διατροφή του καρχαρία-τίγρη έχει σημαντική επιρροή σε πολλαπλά επίπεδα του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Η κατανόηση της διατροφικής του οικολογίας είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική προστασία του είδους και τη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta