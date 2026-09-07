Παναιτωλικός: Η σπουδαία αντίδραση μετά το σοκ έφερε 9 βαθμούς πριν το «βαρύ» πρόγραμμα

Ο Παναιτωλικός έχει καταφέρει να συγκεντρώσει εννέα βαθμούς, πετυχαίνοντας τρεις διαδοχικές νίκες, μόλις λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του από το Κύπελλο Ελλάδας. Η ομάδα του Αγρινίου, υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Αναστασίου, έδειξε μια αξιοσημείωτη αντίδραση, με τον Μαχαλά Οπόκου να πραγματοποιεί ένα ονειρικό ντεμπούτο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία αυτή.

Το σοκ του κυπέλλου και η άμεση αντίδραση

Λιγότερες από είκοσι ημέρες έχουν περάσει από την αποκαρδιωτική εμφάνιση και την ήττα του Παναιτωλικού από την Καλαμάτα στο «Ελ Πάσο». Εκείνη η αναμέτρηση άφησε τους Αγρινιώτες εκτός της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, προκαλώντας απογοήτευση. Παρόλα αυτά, η ομάδα έδειξε άμεσα σημάδια ανάκαμψης.

Μετά από εκείνο το αποτέλεσμα-σοκ, κανείς εξωτερικός παρατηρητής δεν θα μπορούσε να προβλέψει ότι ο «Τίτορμος» θα πανηγύριζε με τον κόσμο του το γεγονός ότι είναι «απόλυτος» και πρωτοπόρος μετά από τρεις αγωνιστικές. Ωστόσο, οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου πίστεψαν σε αυτή την ανατροπή, οδηγώντας την ομάδα σε ένα εντυπωσιακό 3Χ3, το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο να επιτευχθεί.

Ιστορικό ξεκίνημα στη Super League

Τα «Καναρίνια» κατάφεραν να «σπάσουν» την «κατάρα» της πρεμιέρας και να σημειώσουν ένα ιστορικό επίτευγμα. Για πρώτη φορά στην παρουσία τους στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, πήραν τρεις νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Αυτές οι νίκες σημειώθηκαν απέναντι σε αντιπάλους που, σύμφωνα με την πηγή, είναι «στα μέτρα τους».

Συγκεκριμένα, ο Παναιτωλικός επικράτησε του Αστέρα AKTOR, υπέταξε στο Αγρίνιο τη «μαχητική» Καλαμάτα, και τέλος, πήρε τη νίκη στη Λιβαδειά, ένα γήπεδο όπου πέρυσι είχε βιώσει την πιο βαριά ήττα της σεζόν, με το βαρύ 6-0. Αυτό το σερί νικών επιβεβαιώνει την αγωνιστική άνοδο της ομάδας.

Αλλαγές στο ρόστερ και ενίσχυση

Η τωρινή σύνθεση της ομάδας είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το ματς Κυπέλλου με την Καλαμάτα. Αυτό οφείλεται στην επιστροφή παικτών που ήταν τραυματίες και μπήκαν ξανά στην «εξίσωση», με τελευταίο τον Μαχαλά Οπόκου. Παράλληλα, ενσωματώθηκαν και νέες μεταγραφές στην πορεία, όπως οι Μεχία, Μπάντζι και Σουμά, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ.

Εντυπωσιακή επίθεση και άμυνα

Μετά από τρεις αγωνιστικές, ο Παναιτωλικός όχι μόνο είναι «απόλυτος», αλλά παρουσιάζει και εντυπωσιακά στατιστικά σε επίθεση και άμυνα. Έχει σκοράρει συνολικά επτά γκολ, επίδοση που έχουν πετύχει μόνο η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Παράλληλα, έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ, επίδοση που μοιράζεται με τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ένα ματς λιγότερο.

Οι πρωταγωνιστές: Σουμά και Οπόκου

Ένα σημαντικό στοιχείο της φετινής πορείας του Παναιτωλικού είναι ότι «βγαίνουν» ποδοσφαιριστές που κάνουν τη διαφορά από το πρώτο τους παιχνίδι. Στην αναμέτρηση κόντρα στην Καλαμάτα, ο Σουμά ήταν αυτός που «σφράγισε» το τρίποντο με ένα γκολ από το κέντρο στο φινάλε. Στη Λιβαδειά, ο Μαχαλάς Οπόκου αναδείχθηκε σε MVP.

Ο 25χρονος Γκανέζος αριστεροπόδαρος εξτρέμ είχε υποστεί διάστρεμμα στις 29 Ιουλίου, σε φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΣ Πύργος στο «Emileon». Ο τραυματισμός τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες, με το επιτελείο των Αγρινιωτών να κινείται αρκετά προσεκτικά για την αποκατάστασή του. Τελικά, ο Οπόκου έκανε το ντεμπούτο του κόντρα στον Λεβαδειακό, περνώντας στο ματς στο 62ο λεπτό αντί του Τζενεπό. Στο 77ο λεπτό άνοιξε το σκορ με ένα προσωπικό γκολ-ζωγραφιά, ενώ στο 90+4' μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 0-2, ολοκληρώνοντας ένα ονειρικό ντεμπούτο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta