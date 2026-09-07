Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Στο μικροσκόπιο των ερευνητών τα δεδομένα και τα βίντεο

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Πολεμική Αεροπορία και ολόκληρη η Ελλάδα μετά τη συντριβή του μοιραίου F-4E Phantom στην Τανάγρα. Το τραγικό δυστύχημα, που συνέβη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο χειριστών του αεροσκάφους. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Οι χειριστές που έχασαν τη ζωή τους

Οι δύο χειριστές που έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του Phantom είναι ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσα και ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρου. Η απώλειά τους έχει συγκλονίσει την Πολεμική Αεροπορία και την κοινή γνώμη.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει αναλάβει το επίπονο έργο της συγκέντρωσης, ταξινόμησης και εξονυχιστικής σύγκρισης όλων των διαθέσιμων στοιχείων, με τους έμπειρους αξιωματικούς και τους ειδικούς διερευνητές να βρίσκονται μπροστά σε ένα κομβικό εύρημα.

Το χρονικό της μοιραίας πτήσης

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Η πτήση από την απογείωση μέχρι τη συντριβή διήρκεσε λιγότερο από δύο λεπτά.

Το Phantom, κατά τη διάρκεια της επίδειξης, βρέθηκε σε χαμηλό ύψος και με σημαντική κλίση, πριν προσκρούσει στο έδαφος. Η μοιραία δεξιά στροφή αποτελούσε μέρος του σεναρίου της επίδειξης. Οι εμπειρογνώμονες εστιάζουν με απόλυτη ακρίβεια στη δραματική βουτιά του μοιραίου F-4 Phantom, το οποίο βρέθηκε να επιχειρεί κατά 800 πόδια χαμηλότερα από το προβλεπόμενο ύψος ασφαλείας, σε μια αλληλουχία γεγονότων τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η απόκλιση των 800 ποδών κάτω από το καθορισμένο όριο αποτελεί κεντρικό σημείο γύρω από το οποίο υφαίνεται το πιθανό σενάριο της τραγωδίας. Στους αιθέρες, ειδικά όταν πρόκειται για τακτικές ελιγμών χαμηλού ύψους, τα περιθώρια αντιδράσεων είναι μηδαμινά.

Το υλικό που αξιοποιούν οι ειδικοί

Οι ερευνητές έχουν στη διάθεσή τους τα συντρίμμια του αεροσκάφους, τα τεχνικά δεδομένα της πτήσης, καθώς και τις επικοινωνίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Ένας μεγάλος όγκος βίντεο από κάμερες και κινητά τηλέφωνα, καθώς και δεκάδες φωτογραφίες, έχουν συγκεντρωθεί από τους εμπειρογνώμονες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το ενδιαφέρον και το πάθος των ερασιτεχνών και επαγγελματιών spotters, που καταγράφουν συστηματικά τις πτήσεις γύρω από τις αεροπορικές βάσεις, προσέφερε στους πραγματογνώμονες ένα πλούσιο και κρίσιμο υλικό. Το υλικό αυτό συγκεντρώθηκε στην πρωτότυπη μορφή του, χωρίς την παραμικρή συμπίεση ή αλλοίωση, διατηρώντας την υψηλότερη δυνατή ανάλυση.

Ιδιαίτερη αξία έχουν οι φωτογραφίες που ελήφθησαν με υπερτηλεφακούς των 600 χιλιοστών. Η τεχνολογία αυτή επέτρεψε την αποτύπωση του μαχητικού με εξαιρετική ευκρίνεια κατά τα τελευταία, δραματικά δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή. Μέσα από αυτούς τους φακούς, οι ειδικοί είναι σε θέση να μεγεθύνουν και να αναλύσουν κάθε εκατοστό της ατράκτου, εξετάζοντας τη γωνία προσβολής, την κατάσταση των κινητήρων, αλλά και τις αποκρίσεις των αεροδυναμικών επιφανειών του αεροσκάφους.

Τα σενάρια για την απώλεια ελέγχου

Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζονται αφορά την αεροδυναμική κατάσταση του Phantom κατά την κρίσιμη δεξιά στροφή. Σε έναν ελιγμό με μεγάλη κλίση, το αεροσκάφος χρειάζεται περισσότερη άντωση προκειμένου να διατηρήσει το ύψος του. Αυτό αυξάνει τη φόρτιση σε g και μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της γωνίας προσβολής.

Σε συγκεκριμένες συνθήκες, ένα μαχητικό μπορεί να φτάσει στην κρίσιμη γωνία προσβολής ακόμη και με υψηλή ταχύτητα. Η απώλεια στήριξης, επομένως, δεν προϋποθέτει απαραίτητα χαμηλή ταχύτητα. Εάν το αεροσκάφος ξεπεράσει τα διαθέσιμα αεροδυναμικά περιθώρια, μπορεί να εμφανιστούν φαινόμενα όπως buffet, απώλεια ταχύτητας και τελικά απώλεια ελεγχόμενης πτήσης.

Το κρίσιμο στοιχείο στην περίπτωση της Τανάγρας είναι ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν συμβεί σε πολύ χαμηλό ύψος, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο για ανάκτηση. Η επιτροπή διερεύνησης έχει βάλει στο μικροσκόπιο κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos