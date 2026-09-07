Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό: Αλλαγές στο ωράριο «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι»

Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας τις νυχτερινές ώρες τίθενται σε ισχύ από σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου. Οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι» της γραμμής 3 του Μετρό, λόγω των εργασιών που εκτελούνται για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών.

Συγκεκριμένα, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν νωρίτερα από το καθορισμένο, επηρεάζοντας την κίνηση του επιβατικού κοινού κατά τις βραδινές ώρες.

Οι αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας

Οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν για τις επόμενες τέσσερις ημέρες στις 21:40 το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία τους θα διακόπτεται δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας των συρμών.

Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν αναγκαίες λόγω των εντατικών εργασιών που πραγματοποιούνται για την αντικατάσταση των σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του Μετρό, με στόχο τη βελτίωση και την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Κίνηση συρμών και τελευταία δρομολόγια

Κατά τις ώρες των εργασιών, η κίνηση των συρμών στη γραμμή 3 θα διεξάγεται σε δύο τμήματα. Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Σύνταγμα. Αντίστοιχα, οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Σύνταγμα.

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 22:02, 22:38 και 23:14. Από το Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα, οι τελευταίες αναχωρήσεις θα είναι στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ έχει δρομολογήσει μια προσωρινή λεωφορειακή γραμμή, την Χ24, με διαδρομή «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω». Η γραμμή αυτή θα λειτουργεί τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Η λεωφορειακή γραμμή Χ24 θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς του Μετρό, συνδέοντας τον σταθμό Αιγάλεω με τον σταθμό Σύνταγμα, προσφέροντας εναλλακτική λύση μετακίνησης στους επιβάτες.

Αναλυτικά οι στάσεις της γραμμής Χ24

Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 θα πραγματοποιεί συγκεκριμένες στάσεις για την εξυπηρέτηση του κοινού. Κατά την κατεύθυνση προς Αιγάλεω, οι στάσεις είναι οι εξής: «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα ΣΥΝΤΑΓΜΑ), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Πανεπιστημίου με όνομα ΟΜΟΝΟΙΑ), «ΣΤ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Ερμού), «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΣΙΔΕΡΑ), «ΣΤ.ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ) και «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ).

Για την κατεύθυνση προς Σύνταγμα, οι στάσεις περιλαμβάνουν: «ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημαρχείου, με όνομα ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ), «ΣΤ.ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ), «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΣΙΔΕΡΑ), «ΣΤ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σταδίου με όνομα ΟΜΟΝΟΙΑ) και «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα ΣΥΝΤΑΓΜΑ).

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit