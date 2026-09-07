Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη, αναμένονται οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα, μετά τη διακοπή του Αυγούστου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εντός του συγκροτήματος ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ. Η σημερινή συνεδρίαση σηματοδοτεί την έναρξη του επόμενου δικονομικού σταδίου, το οποίο αφορά τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απαγγελία της κατηγορίας που έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του Ιουλίου.

Η πορεία της δίκης και οι κατηγορούμενοι

Η ακροαματική διαδικασία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου και διήρκεσε για πέντε μήνες, μέχρι τη διακοπή της στις 28 Ιουλίου. Στην τελευταία αυτή συνεδρίαση, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορούμενους.

Οι 36 κατηγορούμενοι αποτελούσαν, και σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθούν να αποτελούν, υψηλόβαθμα στελέχη ή υπαλλήλους διαφόρων οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου. Οι θέσεις αυτές καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το 2016 έως το 2023 και αφορούν φορείς όπως ο ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ, η ΡΑΣ, το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών και η Hellenic Train.

Το επόμενο δικονομικό στάδιο

Με την επανέναρξη της δίκης, αναμένεται να ξεκινήσει το στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Αυτοί οι ισχυρισμοί περιλαμβάνουν τόσο αυτοτελείς όσο και αρνητικούς ισχυρισμούς από την πλευρά των κατηγορουμένων, ως απάντηση στην απαγγελία της κατηγορίας.

Έχει σημειωθεί ότι ορισμένοι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης είχαν ήδη αναπτύξει τους ισχυρισμούς τους πριν από την απαγγελία της κατηγορίας. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μικρότερο χρόνο που θα αφιερωθεί σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας για τους συγκεκριμένους δικηγόρους.

Η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προέδρου της έδρας, η οποία έγινε λίγο πριν ολοκληρωθεί η τελευταία συνεδρίαση, μετά την ολοκλήρωση των υπερασπιστικών ισχυρισμών, θα γνωστοποιηθεί η λίστα των μαρτύρων. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία, η οποία θα περιλαμβάνει τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων.

Οι πρώτοι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν είναι μέλη της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος συγκαταλέγεται στα 57 θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Οι αλλαγές στην αίθουσα της δίκης

Κατά τους πρώτους μήνες της ακροαματικής διαδικασίας, ένα από τα σημαντικότερα θέματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το δικαστήριο αφορούσε την αίθουσα διεξαγωγής της δίκης. Στην πρώτη δικάσιμο, δικηγόροι και συγγενείς των θυμάτων είχαν διαμαρτυρηθεί για το μέγεθος της αίθουσας και τις συνθήκες διεξαγωγής.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, πραγματοποιήθηκε αρχικά μια τροποποίηση με την αφαίρεση γυψοσανίδων και την ενοποίηση του χώρου του φουαγιέ με την κύρια δικαστική αίθουσα. Η μεγαλύτερη αλλαγή συντελέστηκε τον Μάιο, όταν το δικαστήριο διέκοψε για ένα μήνα προκειμένου να γίνουν εκτεταμένες εργασίες.

Έτσι, αφού αφαιρέθηκαν και άλλες γυψοσανίδες από γειτονικά δωμάτια, το συνολικό εμβαδόν της αίθουσας διαμορφώθηκε από τα 283,75 τετραγωνικά μέτρα στα 452,01 τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον, προστέθηκαν περισσότερα έδρανα για τους δικηγόρους και καθίσματα για το κοινό, βελτιώνοντας τις συνθήκες για όλους τους παριστάμενους.

Παραστάσεις και αιτήματα

Ένα άλλο ζήτημα που διευθετήθηκε αφορούσε τις παραστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας. Αρχικά, είχαν δηλώσει παράσταση συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και Δικηγορικοί Σύλλογοι. Ωστόσο, οι παριστάμενοι προς υποστήριξη της κατηγορίας είναι πλέον μόνο συγγενείς θυμάτων, επιζήσαντες/τραυματίες και το Ελληνικό Δημόσιο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών, υποβλήθηκαν διάφορα αιτήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη της δίκης. Τα κυριότερα από αυτά είτε απορρίφθηκαν από το δικαστήριο, είτε κρατήθηκαν για εξέταση μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: News.gr