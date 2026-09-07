Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό: Κλείνουν σταθμοί τις νυχτερινές ώρες

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, κατά τις νυχτερινές ώρες στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι» της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, εφαρμόζονται λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών που πραγματοποιούνται.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα παραμένουν κλειστοί από τις 21:40 το βράδυ, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας των συρμών.

Οι σταθμοί που επηρεάζονται και το ωράριο

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν συγκεκριμένα το τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι» της Γραμμής 3 του Μετρό. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα αναστέλλουν τη λειτουργία τους νωρίτερα από το καθιερωμένο ωράριο.

Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω σταθμοί θα κλείνουν καθημερινά από τις 21:40 το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία τους θα διακόπτεται δυόμισι ώρες πριν από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας των συρμών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες αντικατάστασης των σιδηροτροχιών.

Δρομολόγια συρμών και εξυπηρέτηση αεροδρομίου

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και των προσωρινών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα διεξάγεται κανονικά στα υπόλοιπα τμήματα. Συγκεκριμένα, η λειτουργία θα είναι απρόσκοπτη μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Όσον αφορά τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο, μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με προορισμό το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από τον σταθμό Σύνταγμα. Αντίστοιχα, οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν τη διαδρομή τους στον σταθμό Σύνταγμα. Οι τελευταίες αναχωρήσεις συρμών πριν το κλείσιμο των σταθμών πραγματοποιούνται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Αναλυτικά, θα υπάρχουν αναχωρήσεις από τον σταθμό Σύνταγμα προς το Αεροδρόμιο στις 22:02, 22:38 και 23:14. Από την πλευρά του Αεροδρομίου, οι τελευταίες αναχωρήσεις προς τον σταθμό Σύνταγμα θα είναι στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Η εναλλακτική λύση του ΟΑΣΑ: Η λεωφορειακή γραμμή Χ24

Για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ έχει δρομολογήσει μια προσωρινή λεωφορειακή γραμμή, την Χ24. Η γραμμή αυτή φέρει την ονομασία «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω» και θα λειτουργεί από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη.

Η λεωφορειακή γραμμή Χ24 έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει όλους τους σταθμούς που παραμένουν κλειστοί λόγω των εργασιών. Συνδέει τον σταθμό Αιγάλεω με το Σύνταγμα, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση μετακίνησης στους επιβάτες που επηρεάζονται από τις προσωρινές ρυθμίσεις.

Αναλυτικά οι στάσεις της γραμμής Χ24

Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 ακολουθεί συγκεκριμένες στάσεις στην κατεύθυνση από τον σταθμό Μετρό Σύνταγμα προς τον σταθμό Μετρό Αιγάλεω. Οι στάσεις αυτές είναι οι εξής:

Αρχικά, η γραμμή σταματά στη στάση «ΣΤ. ΣΥΝΤΜΑ», επί της Βασιλίσσης Αμαλίας. Στη συνέχεια, εξυπηρετεί τη στάση «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου. Ακολουθεί η στάση «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ», που βρίσκεται στην οδό Ερμού.

Οι επόμενες στάσεις περιλαμβάνουν τη «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ», επί της Ιεράς Οδού, στο ύψος της περιοχής ΣΙΔΕΡΑ. Κατόπιν, η γραμμή εξυπηρετεί τη «ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ», επίσης στην Ιερά Οδό, στο σημείο του ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ. Τέλος, η διαδρομή ολοκληρώνεται στη στάση «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ», που βρίσκεται στην Ιερά Οδό, στην περιοχή ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ.

Με πληροφορίες από: Topontiki