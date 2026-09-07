Η ανεξέλεγκτη φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας συνεχίζει να καίει για όγδοη μέρα

Μια μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτη για όγδοη μέρα στην περιοχή της Τραπεζίτσας Κόνιτσας, έχοντας ήδη κατακάψει σημαντική έκταση παρθένου δάσους. Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν μια τιτάνια μάχη για την κατάσβεση, καθώς το πύρινο μέτωπο έχει εισχωρήσει στη χαράδρα του Αώου, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες προσέγγισης.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς και οι δυσκολίες

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα, 31 Αυγούστου του 2026, μαίνεται ανεξέλεγκτη, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα επανήλθαν στη μάχη, συνδράμοντας τις επίγειες μονάδες.

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει ήδη εκτεταμένες καταστροφές σε μεγάλη έκταση παρθένου δάσους. Η είσοδος της φωτιάς στη χαράδρα του Αώου αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο, καθώς καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να προσεγγίσουν τα σημεία της πυρκαγιάς.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 170 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν οργανωθεί σε δέκα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Αυτά τα τμήματα προέρχονται από την 1η, 2η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας σημαντικά τις επίγειες δυνάμεις.

Παράλληλα, στην προσπάθεια συνδράμουν 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά οχήματα. Μαζί με αυτά τα μέσα, επιχειρούν 117 πυροσβέστες, καθώς και εννέα ομάδες δασοκομάντος, αποτελούμενες από 53 άτομα, οι οποίοι εργάζονται αδιάκοπα για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Η συμβολή των εθελοντών

Σημαντική είναι και η συμβολή των εθελοντών στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Τριάντα εθελοντές έχουν ενταχθεί στις προσπάθειες κατάσβεσης, προερχόμενοι από τέσσερις διαφορετικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς.

Οι συνεταιρισμοί αυτοί είναι της Ηπείρου, του Διστράτου, του Ρόμπολο και του Πωγωνίου. Επιπλέον, μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας συμμετέχουν ενεργά στην επιχείρηση, προσφέροντας την πολύτιμη βοήθειά τους.

Δηλώσεις και συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Ο Δήμος Κόνιτσας έχει ανακοινώσει ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση προς την περιοχή της πυρκαγιάς, για την ασφάλειά τους και την ανεμπόδιστη κίνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα. Τους προτρέπουν να παραμείνουν σε ερμητικά κλειστούς χώρους, με χρήση κλιματισμού σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα, ή να απομακρυνθούν έγκαιρα από την περιοχή, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για την προστασία της υγείας τους από τον καπνό.

Ο Γιώργος Μήτσος από την Πολιτική Προστασία Κόνιτσας μίλησε το πρωί της Δευτένας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Ανέφερε ότι πρόκειται για μια μεγάλη και συντονισμένη επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά ξεκίνησε από κεραυνό, ενώ πλέον ο άνεμος έχει γυρίσει και δεν κατευθύνεται προς την πόλη, γεγονός που προσφέρει μια μικρή ανακούφιση.

Με πληροφορίες από: Newsit