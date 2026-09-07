Πατήσια: Πυροβόλησαν 55χρονο έξω από το σπίτι του – Νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το πρωί της Δευτέρας, έπειτα από ένα περιστατικό ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στα Πατήσια. Θύμα της επίθεσης ήταν ένας 55χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς έξω από την οικία του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Η ένοπλη επίθεση στα Πατήσια

Το περιστατικό της ένοπλης επίθεσης έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Συγκεκριμένα, η επίθεση σημειώθηκε στις 04:55 τα ξημερώματα, σε μια περιοχή των Πατησίων που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου. Εκεί, ένας 55χρονος άνδρας βρέθηκε στο στόχαστρο αγνώστων, τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του.

Οι δράστες, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ήταν δύο άτομα τα οποία επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα. Πλησίασαν τον 55χρονο άνδρα και τον πυροβόλησαν, προκαλώντας του τραύματα. Η ενέργεια αυτή οδήγησε σε άμεση αντίδραση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίες κλήθηκαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας.

Το προφίλ του θύματος και των δραστών

Ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση είναι 55 ετών και είναι αλβανικής καταγωγής. Τη στιγμή του συμβάντος, ο 55χρονος έβγαινε από την οικία του, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επίθεση σημειώθηκε ακριβώς έξω από τον προσωπικό του χώρο. Οι πυροβολισμοί τον βρήκαν, αλλά ευτυχώς τα τραύματά του κρίθηκαν ελαφρά.

Από την πλευρά των δραστών, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο άγνωστα άτομα. Αυτοί οι δύο δράστες χρησιμοποίησαν μοτοσυκλέτα για τη μετακίνησή τους, προσεγγίζοντας το θύμα με αυτό τον τρόπο. Μετά την πράξη τους, απομακρύνθηκαν από το σημείο, ενώ οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό για τον εντοπισμό τους, βάσει των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί.

Η άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο

Μετά τους πυροβολισμούς, άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για να παραλάβει τον τραυματισμένο άνδρα. Το ασθενοφόρο μετέφερε τον 55χρονο στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής. Εκεί, οι ιατροί ανέλαβαν την περίθαλψή του, παρέχοντας τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ο 55χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τα τραύματα που υπέστη από τους πυροβολισμούς χαρακτηρίζονται ως ελαφρά, κάτι που αποτελεί θετική εξέλιξη δεδομένων των συνθηκών της επίθεσης. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.

Συναγερμός στις αρχές και έρευνες

Η ένοπλη επίθεση στα Πατήσια προκάλεσε άμεσα συναγερμό στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες ενημερώθηκαν για το συμβάν το πρωί της Δευτέρας. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τις αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο της επίθεσης, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου. Στόχος είναι η συλλογή στοιχείων και μαρτυριών που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η διερεύνηση περιλαμβάνει την εξέταση του χώρου του εγκλήματος και τη συλλογή κάθε πληροφορίας που μπορεί να ρίξει φως στα κίνητρα και την ταυτότητα των δύο αγνώστων που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την αποκάλυψη των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση στον 55χρονο άνδρα.

Με πληροφορίες από: Newsit