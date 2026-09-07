Τραγωδία στο Μαϊάμι: Πέντε νεκροί από έξοδο Boeing της Amazon από τον διάδρομο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε ένα σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένα εμπορευματικό αεροσκάφος της Amazon, συγκεκριμένα ένα Boeing 767-300, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης. Το αεροπλάνο προσέκρουσε σε οχήματα, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να προκαλέσει την τραγική απώλεια ανθρωπίνων ζωών.

Η τραγωδία στο Μαϊάμι

Το δυστύχημα συνέβη όταν το Boeing 767-300, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο με προορισμό το Μαϊάμι, προσγειώθηκε περίπου στις 14:00 το απόγευμα της Κυριακής. Ωστόσο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το αεροσκάφος δεν κατάφερε να σταματήσει εντός των ορίων του διαδρόμου. Η ανεξέλεγκτη πορεία του οδήγησε στην έξοδό του από τον αεροδιάδρομο, όπου και χτύπησε πολλά οχήματα πριν παραδοθεί στις φλόγες. Από το σημείο της πρόσκρουσης υψώθηκε πυκνός μαύρος καπνός, ορατός από μεγάλη απόσταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η τραγική κατάληξη ήταν ο θάνατος πέντε ανθρώπων. Παράλληλα, πέντε άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Αρκετά από τα θύματα βρέθηκαν εγκλωβισμένα στα οχήματα που χτυπήθηκαν από το αεροσκάφος, καθιστώντας απαραίτητη την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό τους.

Η πορεία του αεροσκάφους και τα πρώτα δεδομένα

Το Boeing 767-300, το οποίο ενεπλάκη στο δυστύχημα, ήταν ηλικίας 32 ετών. Προσγειώθηκε στον διάδρομο 30 του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι, ένας διάδρομος που έχει μήκος μεγαλύτερο από 2.700 μέτρα. Παρά το επαρκές μήκος του διαδρόμου, το αεροσκάφος δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί.

Δεδομένα από το Flightradar24 έδειξαν ότι το αεροσκάφος κινούνταν με ταχύτητα περίπου 209 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή που έφυγε από τον αεροδιάδρομο. Αυτή η υψηλή ταχύτητα κατά την έξοδο από τον διάδρομο εξηγεί εν μέρει την σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν.

Επικοινωνίες και ζημιές στον εξοπλισμό

Από την εξέταση των επικοινωνιών του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, προέκυψε ένα σημαντικό στοιχείο: οι πιλότοι του Boeing 767-300 δεν είχαν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης πριν από την προσγείωση. Αυτό υποδηλώνει ότι ενδεχομένως το πρόβλημα που οδήγησε στην έξοδο από τον διάδρομο προέκυψε αιφνίδια ή δεν ήταν άμεσα αντιληπτό ως κρίσιμο από το πλήρωμα πριν την προσγείωση.

Οι πρώτες επιθεωρήσεις στο σημείο του δυστυχήματος δεν αποκάλυψαν τμήματα του αεροσκάφους ή άλλα συντρίμμια πάνω στον διάδρομο προσγείωσης. Ωστόσο, μετά την έξοδό του από την άσφαλτο, το αεροπλάνο προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό πλοήγησης που βρισκόταν εκτός του διαδρόμου, εντείνοντας την έκταση της καταστροφής.

Η διερεύνηση των αιτιών

Για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν αναλάβει την έρευνα. Οι αρμόδιοι φορείς θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων πτήσης, των επικοινωνιών του πληρώματος και της κατάστασης του αεροσκάφους, προκειμένου να διαπιστώσουν γιατί το Boeing 767-300 δεν κατάφερε να σταματήσει μετά την προσγείωσή του.

Η έρευνα αναμένεται να είναι ενδελεχής, με στόχο να προσδιοριστούν οι ακριβείς αιτίες που οδήγησαν στην τραγωδία και να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, ο λόγος της αδυναμίας ακινητοποίησης του αεροσκάφους παραμένει άγνωστος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis