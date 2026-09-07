Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε δέκα περιφέρειες της χώρας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, που αντιστοιχεί στην κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η πρόβλεψη αυτή αφορά περιοχές δέκα Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Ο συγκεκριμένος χάρτης εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Λόγω του αυξημένου κινδύνου, η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.

Αυξημένη ετοιμότητα και ενημέρωση των αρχών

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη προβεί σε ενημέρωση όλων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Επιπλέον, έχουν ενημερωθεί οι Περιφέρειες και οι δήμοι των περιοχών που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4. Στόχος αυτής της ενημέρωσης είναι να παραμείνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η αυξημένη ετοιμότητα κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μέσω αυτής της άμεσης αντίδρασης, επιδιώκεται ο περιορισμός του κινδύνου εξάπλωσης των πυρκαγιών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιοχές όπου οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωσή τους.

Συστάσεις προς τους πολίτες για πρόληψη

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ζητείται από όλους να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Η προσοχή αυτή είναι κρίσιμη για την αποφυγή ανεπιθύμητων περιστατικών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε συγκεκριμένες εργασίες και ενέργειες. Αυτές περιλαμβάνουν την καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού. Επίσης, οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί με τη χρήση μηχανημάτων που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες, όπως τα δισκοπρίονα και οι συσκευές συγκόλλησης, καθώς αυτά μπορούν να αποτελέσουν πηγή έναρξης πυρκαγιάς.

Αποφυγή επικίνδυνων πρακτικών

Παράλληλα με τις παραπάνω συστάσεις, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη χρήση υπαίθριων ψησταριών. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται το κάπνισμα μελισσών. Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων στην ύπαιθρο αποτελεί μια ακόμα επικίνδυνη ενέργεια που πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις και την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η καύση αγρών απαγορεύεται. Αυτή η απαγόρευση είναι θεσμοθετημένη και αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιών που μπορούν να προκληθούν από τέτοιες πρακτικές, προστατεύοντας έτσι το φυσικό περιβάλλον.

Ειδοποίηση της Πυροσβεστικής σε περίπτωση πυρκαγιάς

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί την εκδήλωση πυρκαγιάς, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση για άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο αριθμός επικοινωνίας για τέτοιες περιπτώσεις είναι το 199.

Η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών είναι καθοριστικής σημασίας. Η έγκαιρη ενημέρωση επιτρέπει την ταχεία επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του συμβάντος και τον περιορισμό των συνεπειών της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από: Topontiki