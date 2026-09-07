Η δίκη για τα Τέμπη επανεκκινεί με τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη επανεκκινεί σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, μετά τη διακοπή του Αυγούστου. Οι συνεδριάσεις διεξάγονται στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εντός του συγκροτήματος ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ. Στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο, αυτό των υπερασπιστικών ισχυρισμών των κατηγορουμένων.

Η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Στην τελευταία συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία στους 36 κατηγορούμενους. Με την επανέναρξη της δίκης, το δικαστήριο θα προχωρήσει στην ακρόαση των αυτοτελών και αρνητικών υπερασπιστικών ισχυρισμών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης είχαν ήδη αναπτύξει τους ισχυρισμούς τους πριν από την απαγγελία της κατηγορίας. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να αφιερώσουν λιγότερο χρόνο σε αυτό το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, επιτρέποντας την ταχύτερη μετάβαση στα επόμενα βήματα.

Οι κατηγορούμενοι και οι επόμενες δικάσιμοι

Οι 36 κατηγορούμενοι που βρίσκονται στο εδώλιο κατείχαν ή εξακολουθούν να κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις ή να είναι υπάλληλοι σε διάφορους οργανισμούς του ελληνικού σιδηροδρόμου. Πρόκειται για στελέχη και εργαζομένους από φορείς όπως ο ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ, η ΡΑΣ, το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και η Hellenic Train, καλύπτοντας το χρονικό διάστημα από το 2016 έως το 2023.

Για τον μήνα Σεπτέμβριο, έχουν οριστεί επιπλέον δικάσιμοι στις 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 29 και 30 του μήνα. Οι συνεδριάσεις θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο, με τις επόμενες ημερομηνίες να περιλαμβάνουν τις 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 26 και 27 Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας και οι πρώτοι μάρτυρες

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υπερασπιστικών ισχυρισμών, η πρόεδρος της έδρας, όπως είχε ανακοινώσει λίγο πριν την ολοκλήρωση της τελευταίας συνεδρίασης, θα γνωστοποιήσει τη λίστα των μαρτύρων. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενός κρίσιμου σταδίου για την εξέλιξη της δίκης.

Οι πρώτοι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν είναι μέλη της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Ο μηχανοδηγός συγκαταλέγεται στα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, και η κατάθεση της οικογένειάς του αναμένεται να προσφέρει σημαντικά στοιχεία στην υπόθεση.

Οι διαμορφωθείσες συνθήκες της δίκης

Η δίκη συνεχίζεται υπό συγκεκριμένα δεδομένα που διαμορφώθηκαν κατά τους πέντε πρώτους μήνες της ακροαματικής διαδικασίας, από την έναρξή της στις 23 Μαρτίου έως τη διακοπή της στις 28 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, αντιμετωπίστηκαν διάφορα ζητήματα που επηρέασαν την πορεία της.

Οι παριστάμενοι προς υποστήριξη της κατηγορίας είναι αποκλειστικά συγγενείς των θυμάτων, επιζήσαντες ή τραυματίες του δυστυχήματος, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο. Επιπλέον, τα κυριότερα αιτήματα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ανατρέψουν την εξέλιξη της δίκης είτε απορρίφθηκαν από το δικαστήριο είτε κρατήθηκαν για εξέταση μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας.

Οι αλλαγές στην αίθουσα διεξαγωγής

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το δικαστήριο αφορούσε την καταλληλότητα της αίθουσας διεξαγωγής της δίκης. Στην πρώτη δικάσιμο, δικηγόροι και συγγενείς των θυμάτων εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες σχετικά με το μέγεθος της αίθουσας και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξαγόταν η διαδικασία.

Ως απάντηση στις αντιδράσεις, πραγματοποιήθηκε αρχικά μια τροποποίηση με την αφαίρεση γυψοσανίδων, ενοποιώντας τον χώρο του φουαγιέ με την κύρια δικαστική αίθουσα. Η πιο εκτεταμένη αλλαγή έλαβε χώρα τον Μάιο, όταν το δικαστήριο διέκοψε για έναν μήνα προκειμένου να γίνουν περαιτέρω εργασίες. Αφαιρέθηκαν και άλλες γυψοσανίδες από γειτονικά δωμάτια, με αποτέλεσμα το συνολικό εμβαδόν της αίθουσας να διαμορφωθεί από 283,75 τ.μ. σε 452,01 τ.μ., ενώ προστέθηκαν και περισσότερα έδρανα για τους δικηγόρους, βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Topontiki