Μετά την τραγωδία που συνέβη στην Τανάγρα με την πτώση του Phantom, αναδύονται σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τη σχέση του Δημοσίου, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την ιδιωτική διοργανώτρια εταιρεία Athens Flying Week (AFW). Το ζήτημα που τίθεται δεν σχετίζεται με την αιτία της πτώσης, αλλά με τους όρους υπό τους οποίους μια ενεργή στρατιωτική εγκατάσταση διατίθεται για μια ιδιωτική εμπορική εκδήλωση. Δύο άνθρωποι της Πολεμικής Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία αυτή.

Οι αδιευκρίνιστοι όροι παραχώρησης

Το κεντρικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι με ποιους ακριβώς όρους η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία παραχωρεί μια ενεργή στρατιωτική εγκατάσταση, όπως αυτή της Τανάγρας, σε μια ιδιωτική εμπορική διοργάνωση. Η παραχώρηση αυτή περιλαμβάνει τις υποδομές της βάσης, τη διάθεση προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και τη συμμετοχή στρατιωτικών αεροσκαφών στην εκδήλωση.

Οι όροι αυτής της συνεργασίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραμένουν σκιώδεις και δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως. Η διερεύνηση των αιτίων της πτώσης του F-4 Phantom ανήκει αποκλειστικά στην αρμόδια επιτροπή, και δεν επιτρέπεται η προκατάληψη του πορίσματος ή η σύνδεση της τραγωδίας με οικονομικά ή διοικητικά ζητήματα χωρίς την ύπαρξη αποδείξεων. Ωστόσο, το ζήτημα της παραχώρησης της στρατιωτικής βάσης για ιδιωτικούς σκοπούς τίθεται μετ' επιτάσεως.

Η στρατηγική σημασία της βάσης της Τανάγρας

Η Τανάγρα δεν αποτελεί απλώς έναν χώρο εκδηλώσεων, αλλά μια ενεργή στρατιωτική βάση από την οποία επιχειρούν τα Rafale. Αυτό την καθιστά σήμερα την σημαντικότερη αεροπορική εγκατάσταση της χώρας. Το γεγονός αυτό καθιστά εύλογο το ερώτημα για τους όρους διάθεσής της σε μια ιδιωτική εταιρεία για επιδείξεις.

Σε άλλες χώρες του κόσμου, αντίστοιχες αεροπορικές εκδηλώσεις, όπως αυτές στο Bourget και το Farnborough, πραγματοποιούνται συνήθως σε μη μάχιμες βάσεις. Αντίθετα, στην ελληνική περίπτωση, μια ιδιωτική εταιρεία αξιοποιεί τον χώρο μιας ενεργής στρατιωτικής βάσης για τη διοργάνωσή της.

Εμπορικές δραστηριότητες εντός στρατιωτικής εγκατάστασης

Η ιδιωτική εταιρεία που διοργανώνει την εκδήλωση στην Τανάγρα προχωρά σε εμπορικές δραστηριότητες εντός της διαβαθμισμένης στρατιωτικής εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, διαφημίζει τη δυνατότητα στάθμευσης οχημάτων εντός της βάσης και εκδίδει εισιτήρια, με την τιμή τους να φτάνει έως και τα 250 ευρώ για τον απλό κόσμο.

Επιπλέον, η ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρείας, πριν «κατέβει», διαφήμιζε VIP και VVIP υπηρεσίες, εμπορικές ευκαιρίες και εκθεσιακούς χώρους. Αυτό υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα αεροπορικό θέαμα που διεξάγεται «κάπου κοντά» σε στρατιωτικό αεροδρόμιο για την προώθηση του έργου της Αεροπορίας, αλλά για μια ιδιωτική διοργάνωση που αξιοποιεί πλήρως τον χώρο μιας ενεργής στρατιωτικής βάσης.

Θεσμικά και οικονομικά ερωτήματα για την Πολιτεία

Η Τανάγρα αποτελεί στρατιωτική υποδομή και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δημοτικό πάρκο, ιδιωτικό εκθεσιακό κέντρο ή αεροδρόμιο ελεύθερα διαθέσιμο στην αγορά εκδηλώσεων. Όταν χιλιάδες πολίτες αγοράζουν εισιτήρια για να εισέλθουν σε αυτή την εγκατάσταση, όταν υπάρχουν VIP και εμπορικές δραστηριότητες, και όταν στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνται πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών, η Πολιτεία οφείλει να παρέχει σαφείς απαντήσεις.

Πρέπει να διευκρινιστεί ποιος είναι ο θεσμικός και οικονομικός μηχανισμός που επιτρέπει αυτές τις ενέργειες. Το ζήτημα αφορά τους όρους παραχώρησης, ειδικά καθώς η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επέτρεψε τη μεταφορά της εκδήλωσης από το Τατόι στην Τανάγρα. Το ερώτημα «προς ποίου το όφελος» παραμένει κεντρικό σε αυτή την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki