Συναγερμός στα Πατήσια: 55χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς στα πόδια

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην περιοχή των Πατησίων, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό πυροβολισμών που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 55χρονου άνδρα. Ο άτυχος άνδρας δέχτηκε πυρά στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Το συμβάν προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.

Το περιστατικό και το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 05:00 το πρωί της Δευτέρας, σε κεντρικό σημείο των Πατησίων, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου, μια περιοχή που ξύπνησε από τον ήχο των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα προσέγγισαν τον 55χρονο. Οι δράστες, χωρίς να υπάρξει κάποια προειδοποίηση ή φραστική αντιπαράθεση, άνοιξαν πυρ εναντίον του θύματος, τραυματίζοντάς τον στα κάτω άκρα. Η ταχύτητα και η μεθοδικότητα της επίθεσης υποδηλώνουν μια προμελετημένη ενέργεια. Αμέσως μετά την πράξη τους, οι δύο άνδρες απομακρύνθηκαν ταχύτατα από το σημείο, χρησιμοποιώντας τη μηχανή τους ως μέσο διαφυγής προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο τραυματισμός του 55χρονου και η μεταφορά του στο νοσοκομείο

Ο 55χρονος άνδρας, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής, δέχθηκε πολλαπλά πυρά στα κάτω άκρα του σώματός του. Οι τραυματισμοί του ήταν σοβαροί, γεγονός που καθιστούσε επιτακτική την άμεση ιατρική παρέμβαση για την περίθαλψή του. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει υπό παρακολούθηση από τους θεράποντες ιατρούς.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), το οποίο παρέλαβε τον τραυματία από το σημείο της επίθεσης. Ο 55χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται. Οι γιατροί παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και αξιολογούν το μέγεθος των τραυμάτων του, ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από το νοσοκομείο.

Έρευνες της αστυνομίας στο σημείο της επίθεσης

Μετά το περιστατικό, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου, προκειμένου να διενεργήσουν ενδελεχείς έρευνες και να συλλέξουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή, ξεκινώντας τις πρώτες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας στο σημείο όπου εκδηλώθηκαν οι πυροβολισμοί, οι αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας εντόπισαν και περισυνέλεξαν τρεις κάλυκες, οι οποίοι αποτελούν σημαντικά ευρήματα. Επιπλέον, βρέθηκε και μία βολίδα, η οποία θα εξεταστεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης, καθώς και για την εξακρίβωση των κινήτρων τους.

Κινητοποίηση των αρχών και αναζήτηση δραστών

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών μετά τους πυροβολισμούς στα Πατήσια ήταν καθοριστική. Περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας έφτασαν γρήγορα στο σημείο, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό των δύο ανδρών που επέβαιναν στη μηχανή. Οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση, προσπαθώντας να εξαφανιστούν στα στενά των Πατησίων.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια και συλλέγουν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, αν και η ώρα του περιστατικού, λίγο πριν τις 05:00 τα ξημερώματα, καθιστά δύσκολη την εύρεση πολλών μαρτύρων. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το σημείο, όπως οι κάλυκες και η βολίδα, έχουν σταλεί για περαιτέρω ανάλυση στα αρμόδια εργαστήρια, με την ελπίδα να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών και τη σύλληψή τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki