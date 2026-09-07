Νέο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, τίθεται σε ισχύ το νέο, αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ. Οι αλλαγές αυτές στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερους συρμούς και δρομολόγια, ενώ παράλληλα μειώνονται οι χρόνοι αναμονής. Η συχνότητα των δρομολογίων ενισχύεται σημαντικά και στις δύο γραμμές, τόσο κατά τις πρωινές όσο και κατά τις απογευματινές ζώνες αιχμής.

Ενίσχυση της γραμμής 6 «Σύνταγμα – Πικροδάφνη»

Στη γραμμή 6, που συνδέει το Σύνταγμα με την Πικροδάφνη, η κυκλοφορία των συρμών ενισχύεται σημαντικά. Συγκεκριμένα, κατά την πρωινή ζώνη αιχμής, από τις 07:30 έως τις 10:30, προστίθενται δύο επιπλέον συρμοί. Αυτό σημαίνει ότι το πρωί θα κυκλοφορούν συνολικά 12 συρμοί, σε αντίθεση με τους 10 που κυκλοφορούσαν μέχρι πρότινος.

Η προσθήκη αυτών των συρμών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρονοαπόστασης από τα 9 λεπτά στα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Αντίστοιχα, κατά την απογευματινή ζώνη αιχμής, από τις 15:30 έως τις 18:30, προστίθεται ένας επιπλέον συρμός. Το απόγευμα θα κυκλοφορούν 11 συρμοί, με τη χρονοαπόσταση να μειώνεται από τα 9 λεπτά στα 8 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Συνολικά, τα ημερήσια δρομολόγια της γραμμής 6 αυξάνονται από 232 σε 244.

Αλλαγές στη γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος»

Αλλαγές εφαρμόζονται και στη γραμμή 7, η οποία συνδέει το Ασκληπιείο Βούλας με την Ακτή Ποσειδώνος. Ειδικότερα, στο τμήμα μεταξύ του Ασκληπιείου Βούλας και του ΣΕΦ, διατίθενται δύο επιπλέον συρμοί για την ενίσχυση της κυκλοφορίας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της ενίσχυσης, τόσο κατά τις πρωινές ώρες, από τις 06:00 έως τις 10:00, όσο και κατά τις απογευματινές ώρες, από τις 14:30 έως τις 18:30, η μέση χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών περιορίζεται. Συγκεκριμένα, η χρονοαπόσταση διαμορφώνεται πλέον στα 9 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, έναντι των 12 λεπτών που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Ο συνολικός αριθμός των ημερήσιων δρομολογίων της γραμμής 7 αυξάνεται από 189 σε 205.

Συνολική ενίσχυση του στόλου και εφεδρικοί συρμοί

Για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου προγράμματος δρομολογίων, ο αριθμός των συρμών που βρίσκονται σε κυκλοφορία αυξάνεται σημαντικά. Συγκεκριμένα, από τους 23 συρμούς που κυκλοφορούσαν, ο αριθμός τους ανέρχεται πλέον στους 27. Αυτή η αύξηση είναι καθοριστική για την υποστήριξη των ενισχυμένων δρομολογίων σε όλες τις γραμμές.

Παράλληλα με την αύξηση των εν ενεργεία συρμών, ο συνολικός επιχειρησιακός σχεδιασμός προβλέπει την ύπαρξη δύο επιπλέον εφεδρικών συρμών. Επιπλέον, ένας συρμός θα βρίσκεται σε καθεστώς προληπτικής συντήρησης. Οι ρυθμίσεις αυτές διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαθεσιμότητα του στόλου, ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν έκτακτες ανάγκες ή βλάβες χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία των δρομολογίων.

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

Η αύξηση των δρομολογίων και η ενίσχυση του στόλου των συρμών συνοδεύονται από την αντίστοιχη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, έχει δρομολογηθεί η ένταξη νέων οδηγών στο δυναμικό του Τραμ. Η κίνηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη του νέου, ενισχυμένου προγράμματος.

Η προσθήκη νέων οδηγών ενισχύει τις διαθέσιμες ανθρωποβάρδιες, εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει επαρκές προσωπικό για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των δρομολογίων και η παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, σύμφωνα με τους στόχους του αναδιαμορφωμένου προγράμματος.

Με πληροφορίες από: Enikos