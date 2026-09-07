Κατάργηση της επίδειξης F-4, ακυρώσεις διαγωνισμών και διαρροές στο κυβερνητικό σχήμα

Το σκηνικό μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις κυβερνητικές εξαγγελίες διαμορφώνεται από παρασκήνιο, πολιτικές αιχμές, επιχειρηματικές κινήσεις και αγορές. Ο τραγικός θάνατος των πιλότων των Φάντομ στην επίδειξη της Τανάγρας επισκίασε την ομιλία του πρωθυπουργού το βράδυ του Σαββάτου. Παράλληλα, ανακοινώνεται η ματαίωση του διαγωνισμού για την επέκταση του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφονται διαρροές και εσωτερικές τριβές.

Η κατάργηση της επίδειξης των F-4

Ο τραγικός θάνατος των πιλότων των Φάντομ κατά τη διάρκεια της επίδειξης στην Τανάγρα επισκίασε την ομιλία του πρωθυπουργού. Για την ομιλία αυτή, δόθηκε εντολή να μην υπάρχουν συνθήματα και παρατεταμένα χειροκροτήματα. Γνώστες της Πολεμικής Αεροπορίας αναφέρουν ότι θα ήταν πιο λογικό να μην διατίθεται μια στρατιωτική βάση για επίδειξη αεροσκαφών που είναι 30 ετών και θεωρούνται ακατάλληλα.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επέστρεψε στην Αθήνα εκφράζοντας τη λύπη και την οδύνη του για το γεγονός. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σκοπεύει να καταργήσει τη συγκεκριμένη ετήσια εκδήλωση με τη συμμετοχή πολεμικών αεροσκαφών, σύμφωνα με έγκυρη πηγή.

Τα χειροκροτήματα της Ντόρας και το ταξίδι του Κυρανάκη

Σχετικά με τα χειροκροτήματα στην ομιλία του πρωθυπουργού, η Ντόρα Μπακογιάννη φέρεται να χειροκρότησε τον πρωθυπουργό με ιδιαίτερη ένταση. Μια πληροφορία από παρατηρητή που ανέφερε ότι δεν χειροκρότησε ούτε μία φορά τον πρωθυπουργό, δεν θεωρείται πιστευτή.

Πριν από τη ΔΕΘ, υπήρξε πρόταση στον πρωθυπουργό να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη με το τρένο, την οποία αρνήθηκε. Ωστόσο, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και νυν Γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ταξίδεψε με το τρένο και δήλωσε ικανοποιημένος από τη λειτουργία των συστημάτων.

Η ματαίωση της επέκτασης του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ο διαγωνισμός για την επέκταση του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» ματαιώνεται. Ένας από τους μεγάλους κατασκευαστές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό είχε προβλέψει την ακύρωση αυτή έναν χρόνο πριν. Η ματαίωση δεν οφείλεται μόνο στη συμμετοχή μιας τουρκικής εταιρείας, η οποία δημιούργησε προβληματισμούς, αλλά σε ένα πιο σοβαρό γεγονός.

Ο σχεδιασμός για τον διαγωνισμό είχε γίνει σε λάθος βάση. Ευθύνη γι' αυτό, σύμφωνα με ορισμένους εργολάβους που γνωρίζουν τον χώρο, φέρει ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου, Γιάννης Παράσχης. Παρά την αστοχία, ο κ. Παράσχης θεωρείται επιτυχημένος και παραμένει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του αεροδρομίου.

Διαρροές και «παρατράγουδα» στο κυβερνητικό σχήμα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι το κυβερνητικό σχήμα είναι αποτελεσματικό και δεν χρειάζεται αλλαγές, διαψεύδοντας όσους πίστεψαν ότι θα προχωρούσε σε ανασχηματισμό. Ωστόσο, αναφέρονται κυβερνητικά «παρατράγουδα».

Συγκεκριμένα, στο Μέγαρο Μαξίμου χρεώνουν στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, διαρροές προς συγκεκριμένο εκδοτικό συγκρότημα. Οι διαρροές αυτές αφορούν τόσο την επίσκεψη του επικεφαλής της τουρκικής ΕΥΠ και τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό πριν από λίγες μέρες, όσο και την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Σίσι. Δημοσιογράφοι με ισχυρή παρουσία στα θέματα αυτά, επίσης, του χρεώνουν επιλεκτικές διαρροές.

Με πληροφορίες από: Topontiki