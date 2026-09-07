Συναγερμός στο Χαϊδάρι για την εξαφάνιση 27χρονης

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 27χρονης γυναίκας από την περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής. Πρόκειται για την Ευαγγελία Τσιάμη, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το απόγευπο της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 18:00. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για το περιστατικό και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η εξαφάνιση και η κινητοποίηση των αρχών

Η Ευαγγελία Τσιάμη, ηλικίας 27 ετών, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026. Η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν περίπου στις 6 το απόγευρο της συγκεκριμένης ημέρας. Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η εξαφάνισή της, οι αρμόδιες Αρχές έχουν σημάνει συναγερμό και έχουν ξεκινήσει τις ενέργειες για τον εντοπισμό της.

Η αστυνομία έχει ενημερωθεί πλήρως για την υπόθεση και βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, αναζητώντας την 27χρονη σε διάφορες περιοχές. Η διαδικασία αναζήτησης της Ευαγγελίας Τσιάμη είναι συνεχής, με στόχο την άμεση εύρεσή της και τη διασφάλιση της ασφάλειάς της, δεδομένων των ανησυχιών που έχουν εκφραστεί.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Ευαγγελίας Τσιάμη και, ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα, προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Η οργάνωση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την σοβαρότητα της κατάστασης και την επείγουσα ανάγκη για τον εντοπισμό της.

Η απόφαση για τη δημοσιοποίηση των προσωπικών της στοιχείων ελήφθη με γνώμονα την αύξηση των πιθανοτήτων να βρεθεί η 27χρονη Ευαγγελία Τσιάμη. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να ζητήσει τη συνδρομή του, καθώς κάθε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης και την ασφαλή επιστροφή της.

Περιγραφή της 27χρονης Ευαγγελίας Τσιάμη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Ευαγγελία Τσιάμη, η οποία αγνοείται, έχει συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά. Το ύψος της ανέρχεται στο 1.69 μέτρα και το βάρος της είναι 54 κιλά. Τα μαλλιά της είναι καστανόξανθα, ενώ τα μάτια της είναι γαλανά. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι ζωτικής σημασίας για την αναγνώρισή της από οποιονδήποτε πολίτη την έχει δει ή την συναντήσει.

Επιπλέον, κατά τη στιγμή της εξαφάνισής της, η 27χρονη Ευαγγελία Τσιάμη φορούσε συγκεκριμένα ρούχα. Συγκεκριμένα, φορούσε ένα μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι και ένα γαλάζιο σορτσάκι. Η ακριβής περιγραφή της ενδυμασίας της μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τις έρευνες, καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό της.

Έκκληση για πληροφορίες και τρόποι επικοινωνίας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει θερμή έκκληση προς οποιονδήποτε πολίτη έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε πληροφορία, μικρή ή μεγάλη, σχετικά με την Ευαγγελία Τσιάμη. Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την οργάνωση, η οποία είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000». Παράλληλα, οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να δοθεί και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, η οποία προσφέρει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση και επιτρέπει την υποβολή στοιχείων από τους χρήστες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit