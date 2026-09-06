Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την κατάκτηση του IBT CRETE 2026

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, μίλησε για τη συμμετοχή και την κατάκτηση του IBT CRETE 2026 από την ομάδα του. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Ερυθρού Αστέρα στο Ηράκλειο με σκορ 87-77, κατακτώντας το τουρνουά. Ο κ. Μπαρτζώκας σχολίασε την εικόνα της ομάδας, τις νέες μεταγραφές, καθώς και την απουσία του Τόμας Γουόκαπ, ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Ελ Κααμπί.

Το τουρνουά IBT CRETE 2026 και η εικόνα του Ολυμπιακού

Ο προπονητής του Ολυμπιακού εξέφρασε την ικανοποίησή του για το τουρνουά, χαρακτηρίζοντάς το «φοβερό». Τόνισε ότι κάθε παιχνίδι παίχτηκε μέχρι την τελευταία απόφαση, με τη συμμετοχή τεσσάρων πολύ καλών ομάδων της EuroLeague. Σύμφωνα με τον ίδιο, το επίπεδο της διοργάνωσης γίνεται κάθε χρόνο δυσκολότερο, με μεγαλύτερη αθλητικότητα, περισσότερο physicality, μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερες αποφάσεις από τους παίκτες.

Ο κ. Μπαρτζώκας επισήμανε ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όποιο λάθος κι αν κάνεις, ο αντίπαλος σε τιμωρεί. Παρά την κατάκτηση του τουρνουά, ο προπονητής δήλωσε ότι η ετοιμότητα της ομάδας βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, καθώς δεν έχουν γίνει ακόμα κανονικές προπονήσεις με άμυνα. Ωστόσο, υπογράμμισε την ποιότητα της ομάδας, η οποία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει διαφορές άνω των 20 πόντων, αν και αυτές χάθηκαν στο τέλος λόγω έλλειψης συνοχής και ίσως σοβαρότητας.

Οι νέοι παίκτες και η αξία τους

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε πολύ ευχαριστημένος από τα νέα αποκτήματα της ομάδας. Συνολικά, ο Ολυμπιακός απέκτησε πέντε παίκτες, μεταξύ των οποίων τους Καραγιαννίδη και Πλώτα, καθώς και τους τρεις ξένους, Εντιάι, Μοντέρο και ΜακΙντάιρ.

Ο προπονητής τόνισε ότι όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν αποδείξει το απαιτούμενο επίπεδο. Σχολίασε ότι συχνά ομάδες αποκτούν ταλαντούχα παιδιά από την Αμερική, χωρίς να είναι βέβαιο αν μπορούν να ανταποκριθούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίθετα, οι συγκεκριμένοι παίκτες έχουν ήδη δείξει την αξία τους σε αυτό το επίπεδο, κάτι που θεωρεί πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό.

Σχόλια για τον Τόμας Γουόκαπ και τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί

Σε ερώτηση σχετικά με τον Τόμας Γουόκαπ, ο κ. Μπαρτζώκας απέφυγε να πάρει θέση για την απουσία του παίκτη. Δήλωσε ότι είναι εκεί για τους παίκτες που βρίσκονται στην ομάδα και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτούς.

Ο προπονητής αναφέρθηκε επίσης στον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, δηλώνοντας ότι σταμάτησε να παρακολουθεί τον αγώνα μόλις τραυματίστηκε ο παίκτης. Χαρακτήρισε τον τραυματισμό «κρίμα», καθώς ο Ελ Κααμπί είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης για την ομάδα.

Επόμενοι αγώνες και στόχοι

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπογράμμισε τη σημασία αυτών των αγώνων προετοιμασίας για την ομάδα, λέγοντας ότι είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη χρονική στιγμή. Την επόμενη εβδομάδα, ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει σε ένα ακόμα τουρνουά στην Κύπρο, το οποίο επίσης χαρακτήρισε πολύ καλό.

Ο στόχος της ομάδας, όπως ανέφερε, είναι να παίξει όσο το δυνατόν περισσότερα δύσκολα παιχνίδια πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta