Ελληνική κυριαρχία στην κωπηλασία Κ23: Δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο στην Κρούζιτσα

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία των ελληνικών πληρωμάτων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23, το οποίο διεξήχθη στην πόλη Κρούζιτσα της Πολωνίας. Η ελληνική ομάδα επέστρεψε με έναν πλούσιο απολογισμό, κατακτώντας συνολικά τρία μετάλλια, εκ των οποίων δύο χρυσά και ένα χάλκινο. Στις διακρίσεις προστίθενται και τρεις τέταρτες θέσεις, οι οποίες υπογραμμίζουν το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων αθλητών.

Δύο χρυσά μετάλλια για την Ελλάδα

Οι Ανδρέας Μπούρκας και Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23. Η επιτυχία αυτή έρχεται σε συνέχεια του χρυσού μεταλλίου που είχαν κερδίσει και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ντούισμπουργκ, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στην κατηγορία.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν στον μεγάλο τελικό με χρόνο 6:53.49. Πίσω τους, στη δεύτερη θέση, τερμάτισε το πλήρωμα της Ρουμανίας με χρόνο 6:58.44, ενώ την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα της Γαλλίας με 7:07.02.

Ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο προστέθηκε στην ελληνική συλλογή από τις Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου. Οι δύο αθλήτριες, οι οποίες είχαν αναδειχθεί παγκόσμιες πρωταθλήτριες στο Ντούισμπουργκ, κατέκτησαν την πρώτη θέση και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23, στο αγώνισμα του διπλού ελαφρών βαρών.

Οι Λιόλιου και Μουρατίδου τερμάτισαν σε 8:03.41, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Γερμανία με χρόνο 8:14.59. Την τρίτη θέση κατέλαβε η Ιταλία, η οποία ολοκλήρωσε την κούρσα σε 8:37.46.

Το χάλκινο μετάλλιο του Νίκου Χωλόπουλου

Ο Νίκος Χωλόπουλος ήταν ο αθλητής που χάρισε στην Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του σκιφ. Αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο για τον Χωλόπουλο μέσα στη φετινή χρονιά, καθώς είχε προηγηθεί το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας κωπηλάτης τερμάτισε με χρόνο 7:31.42. Το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα κατέκτησε ο Κροάτης Ταλάγια με 7:22.18, ενώ το ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Σουηδός Κάλστρομ με χρόνο 7:26.20.

Οι τέταρτες θέσεις που άγγιξαν το μετάλλιο

Πέρα από τα μετάλλια, η ελληνική αποστολή είχε και τρεις τέταρτες θέσεις, οι οποίες δείχνουν το βάθος και το ταλέντο των αθλητών. Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης βρέθηκε πολύ κοντά στο χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών, χάνοντας το για λίγα μόλις δέκατα του δευτερολέπτου.

Ο Αθανασιάδης Καούδης τερμάτισε στην τέταρτη θέση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ23 με χρόνο 7:43.46, ενώ την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Λετονός Λάσα με 7:43.11.

Την τέταρτη θέση στον τελικό του διπλού σκιφ κατέλαβαν επίσης οι Βάλια Λυκομήτρου και Έλενα Διαβάτη. Οι δύο αθλήτριες ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους με χρόνο 7:50.84.

Τέλος, η Βάλια Λυκομήτρου, σε συνεργασία με τον Αλέξανδρο Χατζηαυγουστίδη, αγωνίστηκαν και στο διπλό μεικτό. Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για την πρώτη τους επίσημη κούρσα σε αυτό το αγώνισμα, κατάφεραν να κατακτήσουν την τέταρτη θέση με χρόνο 7:14.95, δείχνοντας τις δυνατότητές τους και σε αυτή την κατηγορία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta