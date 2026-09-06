Μια μακάβρια υπόθεση με τη σορό μιας 90χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να παρέμενε για εννέα χρόνια στο υπόγειο κατοικίας στον Μαραθώνα, αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Η αναζήτηση μιας ληξιαρχικής πράξης θανάτου από την εγγονή της ηλικιωμένης, στο πλαίσιο διαδικασιών για την πώληση του ακινήτου, οδήγησε στην εξιχνίαση του μυστηρίου. Η σορός βρέθηκε τυλιγμένη μέσα σε νάιλον σακούλες, φέρνοντας στο φως ένα κρυμμένο μυστικό ετών.

Η αποκάλυψη μέσω της πώλησης ακινήτου

Η υπόθεση, που παρέμενε κρυμμένη για αρκετά χρόνια, άρχισε να ξετυλίγεται όταν η οικογένεια ξεκίνησε τις διαδικασίες για την πώληση ενός σπιτιού στην περιοχή του Μαραθώνα. Για την ολοκλήρωση της πώλησης, απαιτούνταν συγκεκριμένα έγγραφα, μεταξύ των οποίων και η ληξιαρχική πράξη θανάτου της ηλικιωμένης ιδιοκτήτριας.

Αυτή η φαινομενικά απλή γραφειοκρατική διαδικασία ήταν που οδήγησε στην αναζήτηση του απαραίτητου εγγράφου, φέρνοντας στην επιφάνεια το μακάβριο εύρημα στο υπόγειο της κατοικίας, όπου η σορός της 90χρονης γυναίκας φέρεται να παρέμενε για εννέα χρόνια.

Ο καθοριστικός ρόλος της εγγονής

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του μυστικού έπαιξε η εγγονή της 90χρονης γυναίκας. Η ίδια ξεκίνησε να αναζητά την ληξιαρχική πράξη θανάτου της γιαγιάς της, καθώς η μητέρα της δεν της είχε δώσει ποτέ κάποιο επίσημο στοιχείο σχετικά με τον θάνατο.

Τα πρώτα σοβαρά ερωτήματα άρχισαν να γεννιούνται όταν βρέθηκε ενδιαφερόμενος αγοραστής για το ακίνητο στον Μαραθώνα, με αποτέλεσμα να επανέλθει αναπόφευκτα το ζήτημα του τι είχε συμβεί με την ηλικιωμένη γυναίκα.

Οι πληροφορίες για μετακόμιση και γηροκομείο

Σύμφωνα με την κατάθεση της εγγονής, το 2015, η μητέρα της την είχε ενημερώσει ότι είχε αποκτήσει νέο σύντροφο και ότι θα μετακόμιζε μαζί του στο Παλαιό Φάληρο, παίρνοντας μαζί της και τον γιο της. Για την ηλικιωμένη γιαγιά της, η πληροφορία που της δόθηκε ήταν ότι θα μεταφερόταν σε γηροκομείο, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή της Πεντέλης.

Η επικοινωνία μεταξύ μητέρας και κόρης, όπως κατέθεσε η εγγονή, ήταν έκτοτε αραιή και περιοριζόταν σε τυπικά ζητήματα, καθώς και σε θέματα που αφορούσαν το σπίτι στον Μαραθώνα.

Η τηλεφωνική ενημέρωση για τον θάνατο

Τα Χριστούγεννα του 2017, η μητέρα της φέρεται να ενημέρωσε την εγγονή τηλεφωνικά ότι η 90χρονη είχε πεθάνει. Η αιτία θανάτου που αναφέρθηκε ήταν ο καρκίνος του εντέρου.

Η εγγονή, όπως δήλωσε στην κατάθεσή της, δεν συμμετείχε σε καμία κηδεία ή ταφή της γιαγιάς της και, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, δεν είχε τότε επιμείνει να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το γεγονός.

Η αίτηση στο Ληξιαρχείο Πεντέλης

Μετά την έναρξη των διαδικασιών πώλησης της κατοικίας και την ανάγκη για επίσημα έγγραφα, η εγγονή προχώρησε σε επίσημες ενέργειες για την αναζήτηση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Στις 18 Αυγούστου 2020, υπέβαλε αίτηση στο Ληξιαρχείο Πεντέλης.

Η επιλογή του συγκεκριμένου ληξιαρχείου έγινε με την πεποίθηση ότι εκεί θα είχε καταχωριστεί ο θάνατος της γιαγιάς της, καθώς αυτή ήταν η περιοχή στην οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που της είχαν δοθεί, βρισκόταν το γηροκομείο όπου υποτίθεται ότι είχε μεταφερθεί η ηλικιωμένη.

Η δίκη της 68χρονης και του γιου της

Στο πλαίσιο της υπόθεσης που αποκαλύφθηκε στον Μαραθώνα, η 68χρονη κόρη της θανούσης και ο γιος της παραμένουν υπό κράτηση. Η δίκη τους έχει οριστεί για τη Δευτέρα, όπου θα εξεταστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η σορός της 90χρονης βρέθηκε στο υπόγειο της κατοικίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis