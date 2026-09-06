Ο αρχηγός του ΟΦΗ, Θανάσης Ανδρούτσος, εύχεται περαστικά στον Αγιούμπ Ελ Καμπί

Ο αρχηγός του ΟΦΗ, Θανάσης Ανδρούτσος, έστειλε τα περαστικά του στον Αγιούμπ Ελ Καμπί, εκφράζοντας τη συμπαράσταση όλης της ομάδας για τον σοκαριστικό τραυματισμό του. Οι δηλώσεις του Ανδρούτσου έγιναν μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί της Κηφισιάς με σκορ 2-0, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Ηράκλειο.

Ο ίδιος ο Ανδρούτσος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, καθώς ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Μετά το τέλος του αγώνα, ο αρχηγός των Κρητικών μίλησε στην τηλεόραση, αναφερόμενος τόσο στην απόδοση της ομάδας του όσο και στον δυσάρεστο τραυματισμό του Ελ Καμπί.

Το μήνυμα συμπαράστασης στον Αγιούμπ Ελ Καμπί

Ο Θανάσης Ανδρούτσος, εκπροσωπώντας ολόκληρο τον ΟΦΗ, εξέφρασε τις ειλικρινείς του ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Αγιούμπ Ελ Καμπί. Ο τραυματισμός του ποδοσφαιριστή χαρακτηρίστηκε ως «σοκαριστικός», προκαλώντας ανησυχία στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο αρχηγός του ΟΦΗ τόνισε πως προσωπικά ο ίδιος, αλλά και το σύνολο της ομάδας, εύχονται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον Ελ Καμπί. Επιπλέον, ο Ανδρούτσος ανέφερε ότι γνωρίζει προσωπικά τον Αγιούμπ, περιγράφοντάς τον ως «εξαιρετικό άνθρωπο εκτός από εξαιρετικό παιδί», και ευχήθηκε να επιστρέψει το ίδιο δυνατός στους αγωνιστικούς χώρους.

Η νίκη του ΟΦΗ επί της Κηφισιάς

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο ΟΦΗ κατάφερε να επικρατήσει της Κηφισιάς με σκορ 2-0, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην έδρα του, στο Ηράκλειο. Ο Θανάσης Ανδρούτσος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη νίκη, καθώς ήταν ο παίκτης που σημείωσε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης.

Το τέρμα του Ανδρούτσου προήλθε έπειτα από μία οργανωμένη επίθεση της ομάδας του και συγκεκριμένα μετά από ασίστ του Μπουχαλάκη. Η επίτευξη των δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο έθεσε τις βάσεις για την επικράτηση του ΟΦΗ, ο οποίος κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι το τέλος του αγώνα.

Οι δηλώσεις του αρχηγού στην τηλεόραση

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αρχηγός των Κυπελλούχων Ελλάδας, Θανάσης Ανδρούτσος, μίλησε στην Cosmote TV. Στις δηλώσεις του, ο ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στην απόδοση της ομάδας του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποτελεσματικότητας που επέδειξαν οι παίκτες του ΟΦΗ.

Συγκεκριμένα, ο Ανδρούτσος δήλωσε: «Έπαιξε σημαντικό ρόλο η αποτελεσματικότητα που είχαμε. Σκοράραμε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και κρατήσαμε το αποτέλεσμα απέναντι σε μία καλά δουλεμένη ομάδα όπως είναι η Κηφισιά». Επίσης, αναγνώρισε την οργάνωση της αντίπαλης ομάδας, η οποία καθοδηγείται από τον Σεμπάστιαν Λέτο.

Ευχές για γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή

Ο Θανάσης Ανδρούτσος επανέλαβε τις ευχές του για τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, τονίζοντας το δυσάρεστο συναίσθημα που προκαλεί ένας τέτοιος τραυματισμός. Η ευχή για γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους εκφράστηκε με ιδιαίτερη θέρμη, δεδομένης και της προσωπικής γνωριμίας των δύο ποδοσφαιριστών.

Ο αρχηγός του ΟΦΗ και το σύνολο του συλλόγου στέκονται στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Καμπί, ελπίζοντας να τον δουν ξανά στο γήπεδο το ίδιο δυνατό. Η συμπαράσταση αυτή υπογραμμίζει το πνεύμα αλληλεγγύης που επικρατεί μεταξύ των αθλητών, ακόμη και όταν πρόκειται για αντιπάλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta