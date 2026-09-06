Επιχείρηση διάσωσης στην Πάρνηθα για δύο αποπροσανατολισμένους πεζοπόρους

Σε επιχείρηση διάσωσης κλήθηκε σήμερα Κυριακή η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάρνηθα, μετά από κλήση στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Δύο άνδρες, οι οποίοι πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή, αποπροσανατολίστηκαν και ζήτησαν βοήθεια. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών οδήγησε στον επιτυχή εντοπισμό τους.

Το περιστατικό του αποπροσανατολισμού

Οι δύο άνδρες είχαν ξεκινήσει την πεζοπορία τους στην ορεινή περιοχή της Πάρνηθας, με συγκεκριμένο προορισμό το Σπήλαιο Πανός. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, και για άγνωστο λόγο, έχασαν τον προσανατολισμό τους. Η αδυναμία τους να βρουν τον δρόμο της επιστροφής ή να συνεχίσουν την πορεία τους, τους οδήγησε στην απόφαση να ζητήσουν βοήθεια από τις αρμόδιες αρχές.

Γύρω στις τρεις το μεσημέρι, οι αποπροσανατολισμένοι πεζοπόροι επικοινώνησαν με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Μέσω αυτής της κλήσης, ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες για την κατάστασή τους και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης. Η κλήση αυτή ήταν καθοριστική για την έναρξη της επιχείρησης διάσωσης.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Αμέσως μετά τη λήψη της κλήσης στο 112, η Πυροσβεστική Υπηρεσία τέθηκε σε συναγερμό. Κλήθηκε να συνδράμει στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των δύο ανδρών. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, καθώς η ασφάλεια των πεζοπόρων αποτελούσε την πρώτη προτεραιότητα.

Για τον σκοπό αυτό, δύο πυροσβέστες, με ένα ειδικό όχημα, έσπευσαν προς την περιοχή της Πάρνηθας. Η ομάδα διάσωσης προερχόταν από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, ο οποίος κινητοποιήθηκε άμεσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν τις έρευνες στο σημείο που υποδείχθηκε από τους πεζοπόρους κατά την κλήση τους.

Ο επιτυχής εντοπισμός και η διάσωση

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών απέδωσαν καρπούς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά από συστηματικές έρευνες στην δύσβατη, πιθανώς, περιοχή της Πάρνηθας, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν. Η παρουσία των πυροσβεστών στο σημείο έδωσε τέλος στην αγωνία των πεζοπόρων, οι οποίοι είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους για αρκετή ώρα.

Οι δύο πεζοπόροι βρέθηκαν καλά στην υγεία τους, χωρίς να έχουν υποστεί κάποιον τραυματισμό ή να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την ετοιμότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περιστατικά τέτοιου είδους. Η ασφαλής επιστροφή τους σηματοδότησε το τέλος της περιπέτειάς τους στην Πάρνηθα.

Η σημασία της κλήσης στον αριθμό 112

Η κλήση στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του περιστατικού. Οι δύο πεζοπόροι, αντιλαμβανόμενοι ότι είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους και αδυνατούσαν να βρουν τον δρόμο τους, επέλεξαν να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρχές. Αυτή η ενέργεια επέτρεψε την ταχεία ενημέρωση και κινητοποίηση των αρμόδιων δυνάμεων διάσωσης.

Μέσω του 112, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την τοποθεσία των ανδρών, όπως αυτή μπορούσε να προσδιοριστεί από τους ίδιους. Η αποτελεσματική επικοινωνία και η άμεση διαβίβαση των δεδομένων συνέβαλαν στην οργάνωση της επιχείρησης και στην ταχύτερη προσέγγιση του σημείου όπου βρίσκονταν οι πεζοπόροι, εξασφαλίζοντας την ασφαλή τους διάσωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki