Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί που μοίρασαν 6,7 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3115. Το ποσό που μοιράστηκε στους νικητές της πρώτης κατηγορίας ανήλθε στα 6.700.000 ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί που αναδείχθηκαν είναι οι 4, 11, 23, 28, 40, ενώ ο αριθμός Τζόκερ είναι το 14.

Οι αριθμοί που χαρίζουν τα 6,7 εκατ. ευρώ

Στην κλήρωση του Τζόκερ, με αριθμό 3115, που διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, αναδείχθηκαν οι τυχεροί αριθμοί που αντιστοιχούν στην πρώτη κατηγορία. Συγκεκριμένα, οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι εξής: 4, 11, 23, 28, 40. Ο τυχερός αριθμός Τζόκερ, που συμπληρώνει την πεντάδα, είναι το 14.

Το συνολικό ποσό που μοιράζεται στους νικητές της πρώτης κατηγορίας ανέρχεται στα 6.700.000 ευρώ. Η κλήρωση αυτή προσέφερε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο.

Πώς μπορεί κανείς να συμμετάσχει στις κληρώσεις

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις κληρώσεις με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα της Allwyn, τα οποία βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Ο δεύτερος τρόπος είναι η διαδικτυακή συμμετοχή, μέσω της ιστοσελίδας allwyn.gr.

Η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει την κατάθεση δελτίων από οποιοδήποτε σημείο, χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα φυσικά καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, συγκεκριμένα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Η ώρα διεξαγωγής των κληρώσεων είναι στις 22:00 το βράδυ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται μισή ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 21:30, για κάθε κλήρωση.

Αλλαγές στα ποσά κερδών της πρώτης κατηγορίας

Έχουν επέλθει αλλαγές στον τρόπο καταβολής των κερδών, ειδικά στην πρώτη κατηγορία, αυτή των 5+1 σωστών προβλέψεων. Το ελάχιστο ποσό του τζακ ποτ, από το οποίο ξεκινά πλέον η πρώτη κατηγορία, ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά). Αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με το παρελθόν, καθώς παλαιότερα το ελάχιστο ποσό ήταν 600.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που προκύψουν πολλοί νικητές στην πρώτη κατηγορία, το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία ισχύει και για την τρέχουσα κλήρωση, όπου τα 6.700.000 ευρώ θα κατανεμηθούν στους τυχόν νικητές που θα έχουν προβλέψει σωστά και τους έξι αριθμούς.

Νέοι κανόνες για τη δεύτερη κατηγορία κερδών

Στη δεύτερη κατηγορία, η οποία αφορά τις 5 σωστές προβλέψεις, το έπαθλο έχει πλέον σταθεροποιηθεί. Το ποσό που θα λαμβάνει κάθε νικητής ανέρχεται στις 100.000 ευρώ (μικτά) σε κάθε κλήρωση. Ωστόσο, υπάρχει ένα ανώτατο όριο καταβολής για το συνολικό έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο έχει οριστεί στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά).

Αυτό σημαίνει ότι αν προκύψουν μέχρι και 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, ο καθένας θα λάβει το ποσό των 100.000 ευρώ. Εάν, όμως, ο αριθμός των νικητών υπερβεί τους 20, τότε το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ όλων των νικητών. Για παράδειγμα, αν υπάρξουν 25 νικητές σε αυτή την κατηγορία, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά), αντί για το σταθερό ποσό των 100.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Newsit