Μαίνεται η φωτιά στην Κόνιτσα, μήνυμα 112 για ετοιμότητα εκκένωσης

Συνεχίζεται η σκληρή μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Κόνιτσας, όπου μια δασική πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτα. Η Πολιτική Προστασία, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της κατάστασης, εξέδωσε μήνυμα μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη εκκένωση.

Εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα

Η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, έχει προσλάβει μεγάλες διαστάσεις, κατακαίοντας δασική έκταση. Οι φλόγες επεκτείνονται σε πλαγιά, όπου καίγονται δέντρα, δημιουργώντας ένα δύσκολο και επικίνδυνο μέτωπο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Παρόλο που η φωτιά βρίσκεται σχετικά κοντά σε κατοικημένες περιοχές, προς το παρόν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τα σπίτια. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής.

Ενεργοποίηση του 112 για ετοιμότητα

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην ενεργοποίηση του 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της Κόνιτσας. Το μήνυμα αυτό έχει ως στόχο την ενημέρωση και την προετοιμασία των πολιτών για το ενδεχόμενο εκκένωσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες αρχές.

Το μήνυμα που εστάλη αναφέρει χαρακτηριστικά: «⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣???? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας #Ιωαννίνων‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Η οδηγία αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για ψυχραιμία και άμεση συμμόρφωση με τις υποδείξεις των αρχών.

Μεγάλες δυνάμεις επί τόπου

Από νωρίς το πρωί, στην περιοχή της Κόνιτσας έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη δύναμη πυρόσβεσης. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 170 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από 45 υδροφόρα οχήματα και 20 βοηθητικά. Επιπλέον, 9 ομάδες δασοκομάντος, αποτελούμενες από 53 άτομα, δίνουν τη μάχη με τις φλόγες στο δύσβατο έδαφος.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, για πρώτη φορά επιστρατεύτηκε ενεργά και η ειδική μονάδα DRONE της Ηπείρου. Η μονάδα αυτή έχει αναλάβει την κρίσιμη αποστολή της χαρτογράφησης των μετώπων της πυρκαγιάς, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τον καλύτερο συντονισμό των επίγειων δυνάμεων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης.

Αλυσίδα αλληλεγγύης και υποστήριξης

Η προσπάθεια κατάσβεσης ενισχύεται σημαντικά από μια μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης και υποστήριξης. Τριάντα εθελοντές από τέσσερις Δασικούς Συνεταιρισμούς – συγκεκριμένα της Ηπείρου, του Διστράτου, του Ρόμπολο και του Πωγωνίου – καθώς και μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας, συμμετέχουν ενεργά στην επιχείρηση, συνδράμοντας με μηχανήματα.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Κόνιτσας και οι Ένοπλες Δυνάμεις παρέχουν ουσιαστική βοήθεια. Συγκεκριμένα, έχουν διαθέσει 6 υδροφόρες και 4 χωματουργικά μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Αυτή η συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων είναι καθοριστική για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την προστασία της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Topontiki