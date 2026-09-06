Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός με την κόρη της αναγκάστηκε να μείνει σε σκηνή στην Κρήτη

Μια νεοδιόριστη εκπαιδευτικός, μαζί με την τετράχρονη κόρη της, βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στον Αποκόρωνα Χανίων, καθώς η αναζήτηση στέγης αποδείχθηκε σχεδόν αδύνατη. Η μητέρα αναγκάστηκε να καταφύγει προσωρινά στη λύση της διαμονής σε σκηνή, φέρνοντας στην επιφάνεια το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε τουριστικές περιοχές της Κρήτης. Μετά από δημόσια έκκληση, υπήρξε παρέμβαση του Δήμου που οδήγησε σε προσωρινή λύση φιλοξενίας στον Βάμο.

Η περιπέτεια της νεοδιόριστης εκπαιδευτικού

Η εκπαιδευτικός, η οποία κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, έφτασε στην Κρήτη μαζί με την 4χρονη κόρη της, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία. Πρόκειται για θεατρολόγο και μουσικό, η οποία τοποθετήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται να καλύπτει μέρος του ωραρίου της και σε σχολικές μονάδες γειτονικών χωριών.

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε εγκαίρως για να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή κατοικία για εκείνη και το παιδί της, οι επιλογές μακροχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Η αδυναμία εύρεσης διαθέσιμου σπιτιού την οδήγησε στο αδιέξοδο της προσωρινής διαμονής σε σκηνή.

Το οξύ στεγαστικό πρόβλημα στην Κρήτη

Η περίπτωση της νεοδιόριστης μητέρας αναδεικνύει τις δραματικές διαστάσεις που έχει λάβει το στεγαστικό πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για άλλους εργαζόμενους, σε περιοχές της Κρήτης με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Η ίδια δημοσιοποίησε την κατάσταση που αντιμετώπιζε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φέρνοντας για ακόμη μία φορά στην επιφάνεια το ζήτημα.

Όπως ανέφερε η εκπαιδευτικός, πολλά από τα καταλύματα εξακολουθούν να αξιοποιούνται για τις ανάγκες της τουριστικής περιόδου. Οι ιδιοκτήτες ενημέρωναν ότι σπίτια θα μπορούν να διατεθούν για μίσθωση από τον Νοέμβριο και μετά. Αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο κενό για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι οφείλουν να βρίσκονται εγκαίρως στις θέσεις τους για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, χωρίς όμως να έχουν εξασφαλισμένη στέγη.

Η δημόσια έκκληση και η προσωρινή λύση

Μπροστά στο αδιέξοδο, η εκπαιδευτικός απηύθυνε δημόσια έκκληση προς κατοίκους στις Καλύβες, τον Βάμο και τα γύρω χωριά. Αναζητούσε ακόμη και μια ασφαλή αυλή ή ένα οικόπεδο όπου θα μπορούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της και να στήσει προσωρινά τη σκηνή της.

Ζητούμενο για την ίδια ήταν να υπάρχει ένας νόμιμος και ασφαλής χώρος, στον οποίο θα μπορούσε να παραμείνει μαζί με το μικρό παιδί της έως ότου βρεθεί κανονική κατοικία. Μετά την δημοσιοποίηση της κατάστασης, υπήρξε παρέμβαση του Δήμου, η οποία οδήγησε στην προσωρινή φιλοξενία της μητέρας και της κόρης της στον Βάμο.

Με πληροφορίες από: neakriti.gr