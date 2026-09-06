Οι έρευνες για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας στην Τανάγρα, όπου ένα μαχητικό αεροσκάφος F-4 Phantom της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης συνετρίβη χθες, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 14:55, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το δυστύχημα συνέβη μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Από την πτώση έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος, ο 40χρονος Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρος.

Η εστίαση της έρευνας

Το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται πλέον στα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης του F-4 Phantom. Στόχος είναι η ανασύνθεση καρέ-καρέ της πορείας του αεροσκάφους πριν από τη συντριβή που στοίχισε τη ζωή στους δύο έμπειρους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας. Η αρμόδια επιτροπή διερεύνησης έχει θέσει στο μικροσκόπιο βίντεο από κινητά τηλέφωνα θεατών και κάμερες που κατέγραψαν την επίδειξη στο Athens Flying Week.

Παράλληλα, εξετάζονται τα συντρίμμια του αεροσκάφους, τα καθίσματα των χειριστών, καθώς και οι συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, όσο περισσότερα δεδομένα συγκεντρωθούν, τόσο ασφαλέστερα θα είναι τα συμπεράσματα για το τι συνέβη στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που μεσολάβησαν από την έναρξη της κρίσιμης μανούβρας μέχρι την πρόσκρουση.

Το σχέδιο πτήσης και η μοιραία φάση

Το προβλεπόμενο σχέδιο της επίδειξης περιλάμβανε απογείωση, ταχεία άνοδο και αριστερή στροφή, πριν το Phantom περάσει μπροστά από το κοινό του Athens Flying Week. Στη συνέχεια, οι χειριστές θα πραγματοποιούσαν δεξιά στροφή, ώστε το αεροσκάφος να επανέλθει σε ευθεία με τον διάδρομο, πετώντας σε πολύ χαμηλό ύψος και με μεγάλη ταχύτητα.

Είναι ακριβώς αυτή η φάση της πτήσης που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους ερευνητές. Περίπου δύο με τρία ναυτικά μίλια από τον διάδρομο της Τανάγρας, το Phantom φαίνεται να έχασε απότομα ύψος κατά τη δεξιά στροφή. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το αεροσκάφος προσέκρουσε στο έδαφος, με τμήματά του να εκσφενδονίζονται σε μεγάλη απόσταση και φωτιά να ξεσπά σε εγκαταστάσεις της περιοχής.

Η σημασία των συντριμμιών

Κλιμάκια του στρατού έχουν αποκλείσει τη μεγάλη έκταση γύρω από το σημείο της συντριβής στην Τανάγρα και περισυλλέγουν ένα προς ένα τα κομμάτια του μοιραίου Phantom. Κάθε εύρημα θεωρείται σημαντικό, καθώς ό,τι εντοπίζεται στο σημείο καταγράφεται, φωτογραφίζεται και εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Ακόμη και ένα μικρό τμήμα του Phantom μπορεί να δώσει απαντήσεις για το τι συνέβη στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Οι ερευνητές αναζητούν σημάδια και παραμορφώσεις πάνω στα μεταλλικά τμήματα, στοιχεία που θα μπορούσαν να δείξουν τι προηγήθηκε της πρόσκρουσης. Τα συντρίμμια περισυλλέγονται και μεταφέρονται για λεπτομερή εξέταση, με στόχο να ανασυντεθεί βήμα προς βήμα η αλληλουχία των γεγονότων.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται ιδιαίτερα τα τμήματα που αποκολλήθηκαν πριν ή κατά την πρόσκρουση, καθώς και κάθε εύρημα που μπορεί να αποκαλύψει εάν υπήρξε κάποια βλάβη, επαφή με αντικείμενο ή άλλη εξέλιξη που οδήγησε στην απότομη απώλεια ύψους. Παράλληλα, οι ειδικοί αντιπαραβάλλουν τα ευρήματα από το έδαφος με το οπτικό υλικό που έχουν καταγράψει κάμερες και κινητά τηλέφωνα, αλλά και με τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου.

Λόγω της εμπειρίας των δύο πιλότων, το σενάριο ανθρώπινου λάθους δεν έχει αποκλειστεί, ωστόσο συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες σύμφωνα με ειδικούς. Έχοντας δει το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης, έχουν γίνει ορισμένες εκτιμήσεις για πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων η πιθανότητα πτηνού να έπεσε πάνω στον κινητήρα, καθώς μαρτυρίες έκαναν λόγο για μια «μπάλα φωτιάς» πίσω και δεξιά από το αεροσκάφος. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο καθοδικού ρεύματος κατά την κλειστή στροφή, όταν το Phantom βρισκόταν ήδη σε χαμηλό ύψος. Αντίθετα, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης φέρεται να θεωρείται ιδιαίτερα απομακρυσμένο. Στο πλαίσιο των πρώτων εκτιμήσεων εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο τμήμα του αεροσκάφους να ήρθε σε επαφή με αντικείμενο κατά τη χαμηλή πτήση, χωρίς ωστόσο να έχει εξαχθεί μέχρι στιγμής οριστικό συμπέρασμα. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να ολοκληρωθεί η τεχνική διερεύνηση.

Στόχος της επιτροπής είναι να συγκεντρώσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα. Το πόρισμα αναμένεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μέσα στον επόμενο μήνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit