Η Σιγκαπούρη κατασκευάζει το μεγαλύτερο αυτοματοποιημένο λιμάνι στον κόσμο

Ένα γιγαντιαίο έργο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σιγκαπούρη, με στόχο τη δημιουργία του μεγαλύτερου πλήρως αυτοματοποιημένου λιμανιού στον κόσμο. Πρόκειται για τον λιμένα Τουάς, μια φαραωνική υποδομή που αναμένεται να μετασχηματίσει ριζικά τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές. Η κατασκευή του αναδεικνύει τις φιλοδοξίες της χώρας να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή εμπορικό χάρτη.

Το φαραωνικό έργο και η έκτασή του

Παρά τη μικρή της έκταση, η Σιγκαπούρη έχει θέσει σε εφαρμογή αυτό το γιγαντιαίο έργο για τον πλήρη μετασχηματισμό του λιμένα Τουάς. Με την ολοκλήρωσή του, το νέο λιμάνι θα εκτείνεται σε μια εντυπωσιακή έκταση 13.370 τετραγωνικών μέτρων, μέγεθος που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 3.000 γήπεδα ποδοσφαίρου. Αυτή η τεράστια υποδομή βρίσκεται στη δυτική ακτή της χώρας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Το υπερσύγχρονο λιμάνι θα διαθέτει συνολικά 66 προβλήτες, με το συνολικό τους μήκος να φτάνει τα 26 χιλιόμετρα. Αυτή η εκτεταμένη υποδομή θα του επιτρέπει να εξυπηρετεί τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που κυκλοφορούν παγκοσμίως, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες διακίνησης εμπορευμάτων.

Δυναμικότητα και χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αρχής Ναυτιλίας και Λιμένων της Σιγκαπούρης, η πλήρης παράδοση του λιμένα Τουάς αναμένεται να πραγματοποιηθεί το έτος 2040. Με την ολοκλήρωσή του, η ετήσια δυναμικότητα του λιμανιού θα αγγίξει τα 65 εκατομμύρια TEU, μια μονάδα μέτρησης ισοδύναμη με ένα τυπικό εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει σχεδόν διπλασιασμό του όγκου εξυπηρέτησης σε σύγκριση με τα 37,5 εκατομμύρια TEU που καταγράφηκαν το 2021.

Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του έργου, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή ενός κρηπιδώματος μήκους 8,6 χιλιομέτρων. Για την υλοποίηση αυτού του τμήματος, χρησιμοποιούνται 227 γιγαντιαίες τσιμεντένιες κυψέλες, οι οποίες αποτελούν βασικό δομικό στοιχείο της υποδομής.

Η υποθαλάσσια θεμελίωση

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά τεχνικά στοιχεία του έργου αναπτύσσεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Για τη θεμελίωση ολόκληρης της εγκατάστασης, ποντίζονται 227 συμπαγείς όγκοι σκυροδέματος. Κάθε ένας από αυτούς τους όγκους έχει ύψος που ισοδυναμεί με μια δεκαώροφη πολυκατοικία, προσδίδοντας στο έργο μια πραγματικά μνημειώδη διάσταση.

Οι συγκεκριμένες κατασκευές δημιουργούνται επί τόπου στο εργοτάξιο και σχηματίζουν ένα θαλάσσιο μέτωπο προστασίας συνολικού μήκους 9,1 χιλιομέτρων. Τα τεχνητά αυτά προπετάσματα γεμίζουν εν μέρει με έρμα, διαδικασία που διασφαλίζει τη σταθερότητά τους στον βυθό. Με αυτόν τον τρόπο, οι εγκαταστάσεις του λιμανιού προστατεύονται αποτελεσματικά από τα θαλάσσια κύματα, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Πλήρης αυτοματοποίηση και ψηφιακές τεχνολογίες

Η λειτουργία του λιμανιού Τουάς θα βασίζεται σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο σύστημα, όπως εξήγησε ο Λιανγκ Χούι Ταν, αντιπρόεδρος ανάπτυξης της PSA. Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει πλήρως αυτοματοποιημένους γερανούς στοίβαξης, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τα εμπορευματοκιβώτια με ακρίβεια και ταχύτητα. Επίσης, θα χρησιμοποιούνται αυτόνομα οχήματα μεταφοράς, τα οποία θα κινούνται χωρίς οδηγό, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες εντός του λιμανιού.

Επιπλέον, οι γερανοί φορτοεκφόρτωσης πλοίων θα λειτουργούν με απομακρυσμένο χειρισμό, προσφέροντας αυξημένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η υποδομή του Τουάς έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως ένα πεδίο δοκιμών για ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, με απώτερο στόχο την εκτόξευση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας των λειτουργιών. Η PSA, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το έργο, σχεδιάζει να εφαρμόσει το ίδιο μοντέλο και στο παγκόσμιο δίκτυό της, επεκτείνοντας την καινοτομία σε διεθνές επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta