Τραγωδία στα Ίσθμια: Νεκρός και τραυματίας από σύγκρουση θαλαμηγού με αλιευτικό

Ένα τραγικό θαλάσσιο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στον κόλπο Κεγχρεών, στα Ίσθμια της Κορίνθου. Μια μεγάλη θαλαμηγός συγκρούστηκε με μια μικρή αλιευτική λέμβο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ενός ακόμη.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Orange Press Agency, η σύγκρουση έλαβε χώρα μεταξύ μιας θαλαμηγού μήκους περίπου 50 μέτρων, η οποία έφερε σημαία Μάλτας, και μιας μικρής αλιευτικής λέμβου. Στη θαλαμηγό επέβαιναν έξι επιβάτες, ενώ το πλήρωμά της αποτελούνταν από δέκα άτομα.

Στη μικρή αλιευτική βάρκα επέβαιναν ένας 74χρονος άνδρας και ο εγγονός του, ηλικίας περίπου 20-25 ετών. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Οι συνέπειες και η άμεση αντίδραση

Ο νεαρός εγγονός, ο οποίος επέβαινε επίσης στην αλιευτική λέμβο, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία.

Τα μέλη του πληρώματος της θαλαμηγού προσπάθησαν να παράσχουν βοήθεια στους επιβαίνοντες της λέμβου αμέσως μετά το περιστατικό. Μετέφεραν τους δύο άνδρες προς τη στεριά χρησιμοποιώντας το βοηθητικό σκάφος (tender) της θαλαμηγού.

Η έρευνα των αρχών

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, αναμένεται η σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμηγού, σύμφωνα με την αυτόφωρη διαδικασία.

Επιπλέον, ο κυβερνήτης θα υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν λήψη αίματος και ούρων, προκειμένου να ελεγχθεί η πιθανή παρουσία αλκοόλ ή άλλων ουσιών στον οργανισμό του. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και το ζήτημα του φωτισμού ασφαλείας της μικρής αλιευτικής λέμβου, για να διαπιστωθεί αν διέθετε τον προβλεπόμενο από τους κανονισμούς φωτισμό. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr