Νέα δεδομένα στην υπόθεση των τριών αδελφών στην Πρέβεζα: «Δεν προκύπτει κακοποίηση ή υποσιτισμός»

Τη δική της οπτική γωνία για την υπόθεση των τριών ανήλικων αδελφών στην Πρέβεζα παρουσίασε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, Μαρία Τσολάκη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, οι ιατρικές εξετάσεις των παιδιών είναι καλές και δεν προκύπτει εικόνα κακοποίησης ή υποσιτισμού. Τα ανήλικα αδέλφια εξακολουθούν να παραμένουν στο νοσοκομείο της πόλης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ιατρικά ευρήματα και η θέση της προέδρου

Η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, Μαρία Τσολάκη, μίλησε για την κατάσταση της υγείας των τριών ανήλικων αδελφών, τονίζοντας ότι οι εξετάσεις τους είναι καλές. Κατά την ενημέρωση που έχει λάβει, δεν προκύπτει εικόνα κακοποίησης των παιδιών. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στην εκπομπή «Πρωινό Ραντάρ» του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ.

Η κυρία Τσολάκη ανέφερε ότι, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης ή υποσιτισμού. Αντίθετα, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί συνδέεται περισσότερο με παραμέληση, η οποία προέρχεται από συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής δυσκολίας που αντιμετωπίζει η οικογένεια. Η πρόεδρος αμφισβήτησε αναφορές περί σοβαρής κακοποίησης ή υποσιτισμού, επισημαίνοντας εκ νέου ότι οι ιατρικές εξετάσεις των παιδιών είναι πολύ καλές.

Το οικογενειακό περιβάλλον και οι δυσκολίες

Η κυρία Τσολάκη περιέγραψε την οικογένεια ως μία που αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες. Ο πατέρας των παιδιών εργάζεται ως κτηνοτρόφος, ενώ η μητέρα έχει αποχωρήσει από το σπίτι. Αυτές οι συνθήκες, όπως εξήγησε, συντελούν στην κατάσταση παραμέλησης που έχει παρατηρηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου υποστήριξε ότι το κύριο βάρος των ενεργειών θα πρέπει να πέφτει στη στήριξη της οικογένειας. Αυτό ισχύει, όπως διευκρίνισε, όπου η παραμονή των παιδιών στο οικογενειακό περιβάλλον είναι ασφαλής. Η άμεση απομάκρυνση των παιδιών δεν θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη επιλογή, αλλά να προτιμάται η ενίσχυση της οικογένειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της.

Η λειτουργία του συστήματος παιδικής προστασίας

Αναφερόμενη στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος παιδικής προστασίας, η κυρία Τσολάκη εξήγησε τη διαδικασία που ακολουθείται. Την αρχική κοινωνική έρευνα για κάθε υπόθεση αναλαμβάνουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων. Αυτές οι υπηρεσίες συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία και αξιολογούν την κατάσταση του παιδιού και του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Η τελική απόφαση για την απομάκρυνση ενός ανηλίκου από την οικογένειά του λαμβάνεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Η πρόεδρος τόνισε ότι η τοποθέτηση ενός παιδιού σε κάποια δομή αποτελεί την τελευταία επιλογή. Πριν από αυτή την ενέργεια, εξετάζονται εξαντλητικά όλες οι πιθανές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν εντός της οικογένειας ή του ευρύτερου συγγενικού περιβάλλοντος. Επίσης, ως εναλλακτική λύση εξετάζεται και η αναδοχή του παιδιού.

Προτάσεις για βελτίωση και πρόληψη

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την παιδική προστασία, η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου έθεσε την ανάγκη για την ύπαρξη εξειδικευμένων Εισαγγελέων Ανηλίκων, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στην περιφέρεια. Αυτό θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποθέσεων που αφορούν ανήλικους.

Επιπλέον, υπογράμμισε την κρισιμότητα του καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κοινωνικών, εισαγγελικών και υγειονομικών υπηρεσιών. Ο συντονισμός αυτός θεωρείται απαραίτητος για την ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόληψη, υπογραμμίζοντας ότι οι ευάλωτες οικογένειες πρέπει να εντοπίζονται και να υποστηρίζονται εγκαίρως, πριν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οδηγήσουν σε ακραίες και μη αναστρέψιμες καταστάσεις για τα παιδιά.

Με πληροφορίες από: Newsit