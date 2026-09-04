Μανώλης Κωστίδης: Η Ελλάδα είναι ιδέα και η πρώτη επαφή μαζί της ήταν μαγική

Για τη ζωή του στην Κωνσταντινούπολη, τις ρίζες της οικογένειάς του και τη βαθιά σχέση του με την Ελλάδα μίλησε ο Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο ίδιος περιέγραψε την Ελλάδα ως μια ιδέα για την οικογένειά του, ενώ θυμήθηκε τη δική του πρώτη επίσκεψη στη χώρα, η οποία του φάνηκε μαγική.

Η ζωή στην Κωνσταντινούπολη και η επιστροφή

Ο Μανώλης Κωστίδης έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη από Ρωμιούς γονείς. Όπως ανέφερε, φοίτησε στο Ζάππειο και στο Ζωγράφειο Λύκειο, σχολείο στο οποίο επιστρέφει τώρα ξανά. Ο ίδιος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ο Θεός με αξίωσε να επιστρέψω, γιατί ήρθα, σπούδασα εδώ, μετά δουλειά και μετά επιστροφή πάλι στην Κωνσταντινούπολη».

Η πορεία του περιλαμβάνει σπουδές στην Ελλάδα, εργασία και στη συνέχεια την επιστροφή του στην Πόλη, διατηρώντας μια διαρκή σύνδεση με τις ρίζες του και την ελληνική κοινότητα.

Η ελληνική κοινότητα της Πόλης

Αναφερόμενος στην ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, ο Μανώλης Κωστίδης έδωσε στοιχεία για τον πληθυσμό της. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τη δεκαετία του ’80-’90, ο αριθμός των Ελλήνων στην Πόλη ανερχόταν περίπου σε οκτώ με δέκα χιλιάδες άτομα.

Σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς η ελληνική κοινότητα αριθμεί περίπου δύο χιλιάδες μέλη. Αυτή η μείωση υπογραμμίζει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης με την πάροδο των ετών.

Οι οικογενειακές καταβολές και η ιδέα της Ελλάδας

Ο Μανώλης Κωστίδης αναφέρθηκε και στις ρίζες της οικογένειάς του, οι οποίες απλώνονται σε διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Ο πατέρας του κατάγεται από τα Κοτύωρα, ενώ το επώνυμο της οικογένειας προέρχεται από τη Χίο, όπου υπάρχουν μακρινοί συγγενείς.

Από την πλευρά της μητέρας του, το σόι με τα επώνυμα Αντωνιάδου και Μερκούρου έχει καταγωγή από τον Πόντο και την Καππαδοκία. Ο ίδιος χαρακτήρισε την περίπτωση της οικογένειάς του ως «κλασική περίπτωση Ρωμιών», εξηγώντας ότι η Κωνσταντινούπολη αποτελούσε ανέκαθεν ένα σημείο συνάντησης για τον ελληνισμό από διάφορες περιοχές, όπως η Ήπειρος, τα νησιά, η Καππαδοκία και ο Πόντος.

Για την οικογένειά του, η Ελλάδα ήταν κάτι περισσότερο από ένας γεωγραφικός τόπος. «Για μας η Ελλάδα είναι ιδέα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μια θεία του πατέρα του, η οποία ζούσε με τα τέσσερα αδέρφια της στο ίδιο σπίτι, άκουγε ελληνική ραδιοφωνία, συγκεκριμένα τον σταθμό της Ορεστιάδας, από το πρωί ως το βράδυ.

Όταν κάποιος πήγαινε να τους μιλήσει το μεσημέρι ή το βράδυ, του έλεγαν «σώπα, ακούμε ειδήσεις». Παρόλο που δεν επισκέφτηκαν ποτέ την Ελλάδα και δεν γνώριζαν από κοντά τι ήταν, την αγαπούσαν «όσο περισσότερο μπορείτε να φανταστείτε».

Η πρώτη επίσκεψη στην Ελλάδα

Ο Μανώλης Κωστίδης θυμήθηκε και τη δική του πρώτη φορά που ταξίδεψε στην Ελλάδα. Αυτό συνέβη το 1988, όταν ήταν ακόμη μαθητής, στη Δευτέρα Γυμνασίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, όπου συμμετείχε με έναν θίασο και ένα έργο, την «Ενδεκάτη Εντολή».

Όταν ρωτήθηκε για την εντύπωση που του είχε προκαλέσει η Ελλάδα εκείνη την εποχή, η απάντησή του ήταν γεμάτη ενθουσιασμό: «Μαγική! Όνειρο. Όνειρο. Όνειρο. Όνειρο. Δηλαδή ζούσα ένα όνειρο».

Με πληροφορίες από: News.gr