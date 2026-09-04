Γυναίκα γδύθηκε και έκανε ηλιοθεραπεία σε αυτοκινητόδρομο της Μόσχας

Μια νεαρή γυναίκα προκάλεσε την έκπληξη και τον αιφνιδιασμό των οδηγών σε έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της Μόσχας, όταν αποφάσισε να γδυθεί και να κάνει ηλιοθεραπεία στη διαχωριστική νησίδα του δρόμου. Το ασυνήθιστο αυτό περιστατικό εκτυλίχθηκε εν μέσω της καθημερινής κυκλοφορίας, αφήνοντας άφωνους τους διερχόμενους οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή. Η παράδοξη αυτή σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απρόσμενη εμφάνιση στον αυτοκινητόδρομο

Οι οδηγοί που διέσχιζαν έναν από τους κεντρικούς και πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους της Μόσχας βρέθηκαν μπροστά σε ένα θέαμα που τους άφησε κυριολεκτικά άφωνους. Μια νεαρή γυναίκα, χωρίς να δείχνει κανένα σημάδι ενδοιασμού, προχώρησε στο γδύσιμο της, ακριβώς στη μέση του δρόμου, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των περαστικών οδηγών και επιβατών.

Η γυναίκα δεν σταμάτησε εκεί. Αφού γδύθηκε, έστρωσε προσεκτικά την πετσέτα της πάνω στη διαχωριστική νησίδα που χωρίζει τις λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου. Στη συνέχεια, ξάπλωσε αναπαυτικά, με σκοπό να απολαύσει τον ήλιο και να κάνει ηλιοθεραπεία, σαν να βρισκόταν σε κάποια παραλία ή σε έναν ιδιωτικό χώρο.

Ηλιοθεραπεία εν μέσω κυκλοφορίας

Το περιστατικό αυτό, το οποίο χαρακτηρίστηκε από όλους ως εξαιρετικά ασυνήθιστο, σημειώθηκε στην καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας, σε ένα σημείο με συνεχή ροή οχημάτων. Η νεαρή γυναίκα επέλεξε τη διαχωριστική νησίδα του πολυσύχναστου αυτοκινητόδρομου ως το προσωπικό της σημείο για «μίνι διακοπές» και ηλιοθεραπεία, αγνοώντας πλήρως την έντονη κυκλοφορία και τους κινδύνους που εγκυμονούσε η πράξη της.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ξεκάθαρα η γυναίκα να απλώνει την πετσέτα της με άνεση και να ξαπλώνει, μετατρέποντας ένα τμήμα του δημόσιου αυτοκινητόδρομου σε έναν απρόσμενο χώρο χαλάρωσης και έκθεσης στον ήλιο. Η εικόνα αυτή προκάλεσε μεγάλη αίσθηση και σχολιάστηκε έντονα από τους χρήστες.

Οι διερχόμενοι οδηγοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους. Η παρουσία μιας γυμνής γυναίκας να κάνει ηλιοθεραπεία σε ένα τόσο απρόσμενο και επικίνδυνο σημείο, όπως η διαχωριστική νησίδα ενός αυτοκινητόδρομου, ήταν κάτι που δεν είχαν ξανασυναντήσει στην καθημερινότητά τους. Η έκπληξη ήταν διάχυτη μεταξύ όσων έγιναν μάρτυρες του γεγονότος, με πολλούς να επιβραδύνουν για να αντιληφθούν τι ακριβώς συνέβαινε.

Η επέμβαση των αρχών και το τέλος των «διακοπών»

Παρά την τόλμη της γυναίκας, η ασυνήθιστη αυτή ηλιοθεραπεία δεν έμελλε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αρμόδιες αρχές της Μόσχας ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό που βρισκόταν σε εξέλιξη στον αυτοκινητόδρομο, καθώς η παρουσία της γυναίκας αποτελούσε κίνδυνο τόσο για την ίδια όσο και για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Άμεσα, ένα περιπολικό της τροχαίας έσπευσε στο σημείο όπου βρισκόταν η γυναίκα. Οι αστυνομικοί επενέβησαν χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να τερματίσουν την παράδοξη αυτή συμπεριφορά. Με την άφιξη της αστυνομίας, η γυναίκα απομακρύνθηκε από τον αυτοκινητόδρομο, βάζοντας έτσι ένα αναμενόμενο τέλος στις «μίνι διακοπές» της στη μέση του δρόμου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta