Τραγωδία στην Κάσο: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, νεκρή μία γυναίκα

Μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 65 ετών, έχασε τη ζωή της το βράδυ στο λιμάνι της Κάσου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον σύζυγό της έπεσε στη θάλασσα. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την άφιξη του ζευγαριού στο νησί, με τον οδηγό να ανασύρεται σώος, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 20:15 το βράδυ, όταν το ζευγάρι, Έλληνες τουρίστες, είχε μόλις αποβιβαστεί από το πλοίο της γραμμής. Είχαν φτάσει στην Κάσο για τις διακοπές τους, προερχόμενοι από την Κάρπαθο, με σκοπό να παραμείνουν στο νησί για δύο ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, η 65χρονη γυναίκα ήταν Ελληνίδα επισκέπτρια και είχε νοικιάσει αυτοκίνητο. Κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου θα διέμενε, πριν σημειωθεί το τραγικό περιστατικό. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και εξετάζονται, το όχημα κατέληξε στη θάλασσα.

Άμεση κινητοποίηση για τη διάσωση

Μόλις έγινε αντιληπτό ότι το αυτοκίνητο είχε πέσει στο νερό, επικράτησε άμεσα αναστάτωση στο λιμάνι. Στελέχη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και κάτοικοι της Κάσου, κινητοποιήθηκαν αμέσως. Βούτηξαν στα νερά σε μια δραματική προσπάθεια να απεγκλωβίσουν τους δύο επιβαίνοντες.

Οι προσπάθειες διάσωσης ξεκίνησαν χωρίς καθυστέρηση, με τους λιμενικούς και τους πολίτες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσουν το ζευγάρι που βρισκόταν σε κίνδυνο. Η άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του περιστατικού.

Η ανάσυρση των επιβαινόντων και η τραγική κατάληξη

Οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν σώο τον οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος ήταν ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας. Ωστόσο, η σύζυγός του δεν στάθηκε εξίσου τυχερή. Η γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να την κρατήσουν στη ζωή.

Αμέσως μετά την ανάσυρσή της, η 65χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της, ο οποίος οφειλόταν σε πνιγμό. Το τραγικό αυτό γεγονός βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία της Κάσου.

Διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με σκοπό να ρίξει φως σε όλα τα δεδομένα που αφορούν το δυστύχημα στο λιμάνι της Κάσου. Η τοπική κοινωνία αναμένει τις απαντήσεις από την επίσημη έρευνα για το τραγικό συμβάν που κόστισε τη ζωή στην Ελληνίδα επισκέπτρια.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr, Topontiki