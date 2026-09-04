Η κόρη που έκρυψε τη μητέρα της στον Μαραθώνα: «Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά»

Σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στον Μαραθώνα, η 68χρονη κόρη μιας 90χρονης γυναίκας παραδέχτηκε ότι έκρυψε τη σορό της μητέρας της στο υπόγειο του σπιτιού και συνέχισε να εισπράττει τη σύνταξή της. Η αποκάλυψη ήρθε μετά από καταγγελία της εγγονής, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της ηλικιωμένης. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι η πράξη της οφείλεται σε οικονομικά προβλήματα και στην ανάγκη της για τα χρήματα της σύνταξης.

Ο εντοπισμός της σορού και οι συλλήψεις

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της εγγονής της 90χρονης, η οποία ανέφερε ότι είχε να δει την ηλικιωμένη για περισσότερα από δέκα χρόνια. Αρχικά, οι έρευνες των αρχών επικεντρώθηκαν στην αυλή του σπιτιού, καθώς υπήρχε η καταγγελία ότι η ηλικιωμένη φέρεται να είχε θαφτεί εκεί.

Ωστόσο, τελικά η σορός εντοπίστηκε στο υπόγειο της κατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια, τυλιγμένη σε σεντόνι ή μέσα σε σακούλα. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη της 68χρονης κόρης και του εγγονού της 90χρονης, για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.

Οι δηλώσεις της κόρης για τον θάνατο

Η 68χρονη, μιλώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές, ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ότι κάποια στιγμή έπεσε. «Δεν ήταν καλά στα μυαλά της. Και κάπου έπεσε. Εγώ της έδινα να φάει, αλλά δεν μπορούσα συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως η μητέρα της «ήταν γηρατειά και έπεφτε κάτω. Έτρωγε, έτρωγε και έπεφτε κάτω και κοιμόταν».

Σχετικά με τη μεταφορά της σορού, η γυναίκα υποστηρίζει ότι δεν θυμάται με ακρίβεια όσα έγιναν εκείνη την ημέρα. Ισχυρίστηκε ότι τη βοήθησε ένας εργάτης για να τη μεταφέρει, ενώ σημείωσε ότι ήταν αργά αλλά όχι νύχτα. Στις αρχές φέρεται να υπέδειξε αρχικά το σημείο της αυλής όπου την έθαψε, ωστόσο εκεί δεν βρέθηκε τίποτα.

Το κίνητρο της σύνταξης και τα οικονομικά προβλήματα

Η κόρη της 90χρονης παραδέχτηκε ότι δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της. Όταν ρωτήθηκε γιατί ήθελε τη σύνταξη, απάντησε: «Γιατί δεν είχα άλλη δουλειά. Σας λέω την αλήθεια».

Ανέφερε ότι η μητέρα της έπαιρνε περίπου 1.000 ευρώ σύνταξη. Η γυναίκα τόνισε πως αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. «Δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είχε αρκετά χρέη, τα οποία αποπλήρωσε με δόσεις.

Ο ρόλος του εγγονού και οι αναλήψεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιος της 68χρονης και εγγονός της ηλικιωμένης, φέρεται να γνώριζε την κατάσταση. Η 68χρονη ρωτήθηκε εάν ο γιος της το ήξερε και απάντησε θετικά.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέχρι και πριν από λίγο καιρό, συγκεκριμένα έως και τον Αύγουστο, γίνονταν αναλήψεις από τον λογαριασμό της ηλικιωμένης. Οι αρχές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν εάν οι ισχυρισμοί της κόρης ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ποιος άλλος γνώριζε τι είχε συμβεί.

Ισχυρισμοί για την προσωπικότητα της ηλικιωμένης

Ένας από τους πρώην συζύγους της 68χρονης γυναίκας, μίλησε για την προσωπικότητα της 90χρονης μητέρας. Ανέφερε ότι η ηλικιωμένη «μια ζωή προβλήματα είχε. Τρελοκομείο. Μια ζωή βλακείες έκανε. Τέτοια έκανε. Μας έλεγε παραμύθια. Ότι την είχε στο γηροκομείο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η 90χρονη είχε πάρει είκοσι χιλιάδες ευρώ από τον πρώην σύζυγό της. «Πού να βρεις άκρη; Άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Χαμός γίνεται εκεί πέρα. Του είπε του παιδιού ότι “την τακτοποίησα”. Πού την τακτοποίησε; Δεν υπήρχε άλλος σατανάς χειρότερος από αυτήν», δήλωσε. Η 68χρονη, από την πλευρά της, σημείωσε: «Έχουν πει πολλά για μένα. Δεν έχω κάνει τίποτα».

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Topontiki